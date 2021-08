Bares de BH ignoram proibição e transmitem jogo de futebol em telões

Bares vão transmitir o jogo mesmo ainda não sendo permitido em BH (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

volta da transmissão de jogos de futebol em BH está liberada só a partir deste sábado (21/8), mas bares em diferentes regiões da capital mineira decidiram ignorar a norma municipal e passar o jogo do Cruzeiro na noite desta sexta (20/8). Estabelecimentos na Savassi e também na Silviano Brandão, na Região Leste, colocaram telões para transmitir a partida contra o Confiança, pela Série B.

Garçons de ao menos dois estabelecimentos da quadra de bares da Savassi confirmaram a exibição do jogo. Os estabelecimentos na região já recebiam dezenas de clientes mesmo com mais de 1h para o início do duelo.

Era o caso do representante comercial Wallace Gonçalves, que veio torcer pelo time celeste com a esposa e o filho de seis anos. "Estou na expectativa. Tenho fé de que o Cruzeiro vai subir!", entusiasma-se o rapaz.

A vendedora Joice Vial foi ao bar vestida com a camisa do clube, acompanhada de duas amigas. "Não devo ficar até o fim do jogo, pois trabalho amanhã de manhã. Mas ao menos o primeiro tempo eu vou assistir. Sou cruzeireirense roxa!".

Silviano Brandão

Palco de aglomeração na quinta (19/8), causada pelo jogo entre Atlético e River, o Bar do Espeto, na Silviano Brandão, também ignorou o que dizem as normas da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).

bar na av. silviano brandão



pode acreditar: são imagens de hoje em belo horizonte



acabou a pandemia por lá pic.twitter.com/nv471IZg0x — joão abel (@joaoabel_) August 19, 2021

Hoje, o boteco disponibilizou telões aos clientes para a partida do Cruzeiro contra o Confiança, mas estava relativamente vazio.

Bar da Silviano que lotou na quarta exibe telão, mas está relativamente vazio (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)



A música ao vivo no estabelecimento em frente reunia clientela bem maior. Ao transmitirem o jogo, os bares da capital desrespeitam o decreto municipal, que proíbe a prática. A exibição dos duelos de futebol só estará liberada a partir de amanhã.

Decreto

O decreto assinado pelo prefeito Alexandre Kalil (PSD) começa a ter validade amanhã (21/8). O texto permite as transmissões, mas determina distanciamento entre as mesas de dois metros, com ocupação máxima de seis pessoas distantes um metro uma da outra.

Uma antiga reivindicação dos proprietários de bares e restaurantes não foi atendida pelo decreto. Os estabelecimentos vão continuar podendo funcionar apenas das 11h até às 23h. Uma proposta dos empresários era de que o funcionamento fosse liberado até 1h.

Portanto, partidas que começam às 21h30 e terminam por volta das 23h15, não poderão ser transmitidas na íntegra.