Confira as novas regras para as aulas presenciais em BH

Distanciamento entre alunos em sala teve redução autorizada pela PBH (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press)









Outra novidade é em relação ao ensino superior, que ganhou autorização para poder funcionar de forma presencial em Belo Horizonte. Aulas de nível técnico já podiam ser ministradas no regime in loco, porém, com a nova regra, não precisam mais enviar ofício à Secretaria Municipal de Saúde.