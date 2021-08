Pela primeira vez desde 3 de dezembro, BH tem leitos de UTI em controle

Movimento das UPAs de BH tem caído nas últimas semanas com avanço da vacinação (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press - 15/07/2021)

Pela primeira vez em 261 dias, Belo Horizonte registra a ocupação dos leitos de UTI para pacientes com COVID-19 abaixo dos 50%. O índice caiu de 50,7% para 49,8% e bateu, pelo segundo balanço consecutivo, o recorde de menor taxa deste ano. Os dados são do boletim epidemiológico e assistencial desta sexta (20/8). O dado diz respeito aos somatórios das redes SUS e suplementar. Nos hospitais privados, a ocupação continua menor que nos públicos: 33% contra 65,9%.Dos 629 leitos do tipo disponíveis na cidade, 316 estão livres e 313 ocupados, conforme o balanço da prefeitura.Nas enfermarias, a taxa também está abaixo dos 50%. Na comparação entre os dois últimos levantamentos, o índice caiu de 38,9% para 34,9. A estatística também vem de dois recordes de menor taxa do ano em sequência.Por outro lado, a transmissão do novo coronavírus permanece no patamar de alerta. O RT está em 1. Portanto, cada pessoa com COVID-19 em BH transmite a doença, em média, para exatamente um outro cidadão.A boa notícia é que o indicador sofreu queda em relação ao boletim anterior. Assim, BH freou o que seria a quinta alta consecutiva: de 1,02 para 1.O cenário favorável permitiu a prefeitura a anunciar um novo decreto na cidade (confira aqui as mudanças). Amanhã, BH deve oficializar medidas menos duras para bares, restaurantes, salas de cinema, academias, comerciantes em geral e escolas.No caso das escolas, o distanciamento entre os estudantes caiu pela metade: de dois metros para um. Os ensinos superior e técnico também poderão voltar ao presencial sem necessidade de aprovação prévia da Secretaria Municipal de Saúde.

Casos e mortes



BH registrou nove mortes por COVID-19 hoje. Com mais essas, a cidade soma 6.447 óbitos pela doença – 218 neste mês de agosto.



Em número de casos, o boletim computou um crescimento de 301. Agora, o município totaliza 268.452 diagnósticos: 3.447 em acompanhamento e 258.450 recuperados, além daqueles que não resistiram.



Vacinação



BH registrou mais 45.032 aplicações da vacina contra a COVID-19 hoje: 23.197 de primeira dose, 21.810 de segunda e 25 da Janssen (Johnson & Johnson), aquela de desempenho único.



Esse foi o maior volume de novas vacinações em BH desde o último dia 6, quando a prefeitura aplicou 49.821 injeções.



Agora, BH soma 1.659.374 aplicações de primeira dose, 805.004 de segunda e 58.809 de dose única. Segundo a prefeitura, 73,1% do público-alvo total se vacinou com a injeção inicial e 36,8% do mesmo contingente completou o esquema vacinal.



Segundo números da prefeitura, já se vacinaram com a primeira dose:



468.724 idosos acima de 60 anos

247.215 pessoas do grupo de risco, deficientes e beneficiários do BPC

14.523 gestantes e puérperas

202.775 trabalhadores da saúde

19.885 servidores da segurança pública

70.269 profissionais da educação

635.983 entre 27 e 59 anos



Já com a segunda injeção se imunizaram:



428.012 idosos acima de 60 anos

142.243 pessoas do grupo de risco, deficientes e beneficiários do BPC

2.938 gestantes e puérperas

171.774 trabalhadores da saúde

14.379 servidores da segurança pública

58.809 pessoas entre 28 e 59 anos (dose única)

31.184 pessoas entre 28 e 59 anos (outras fórmulas)



A cidade recebeu 3.075.532 vacinas até aqui. A PBH não informa mais quantas doses recebeu de cada fórmula.