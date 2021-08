BH registra menor ocupação das UTIs no ano, e dado fica próximo do controle

Recorde: ocupações dos leitos de enfermaria e de UTI são as menores de 2021 nesta quinta em BH (foto: Janey Costa/EM/D.A Press)

Belo Horizonte registrou a menordos leitos de UTI para COVID-19 de todo o ano de 2021 nesta quinta (19/8). De acordo com o boletim epidemiológico da prefeitura, o indicador caiu de 52,4% para 50,7%, portanto está muito próximo de deixar a zona de alerta e evoluir para a controlada, que se determina abaixo dos 50%.

Essa foi a segunda queda seguida donesta semana. A situação continua mais grave na rede SUS que na rede suplementar: 66,6% de uso contra 34,3%, conforme o boletim.A ocupação das camas detambém é a menor de 2021 hoje: 38,9%. Portanto, a estatística se mantém no patamar menos grave pelo 19º balanço em sequência.

Nos leitos clínicos, o quadro também é mais preocupante nos hospitais públicos que nos privados: 51,8% contra 25,4%.



Por outro lado, a transmissão do novo coronavírus sofreu a quarta alta consecutiva hoje. O indicador subiu de 1,01 para 1,02, e portanto, continua no nível de alerta.

No patamar atual, a cada 100 doentes com a COVID-19 na capital, em média, mais 102 se tornam vítimas da pandemia. Esse é o nível mais alto da estatística desde 20 de julho.

Casos e mortes

Vista aérea da Região Hospitalar, onde estão boa parte dos hospitais do SUS-BH (foto: Mateus Parreiras/EM/D.A Press - 20/03/2021)

BH registrou seis mortes por COVID-19 hoje. Com mais essas, a cidade soma 6.438 óbitos pela doença – 209 neste mês de agosto.



Em número de casos, o boletim computou um crescimento de 591. Agora, o município totaliza 268.151 diagnósticos: 3.666 em acompanhamento e 258.047 recuperados, além daqueles que não resistiram.

Vacinação

468.684 idosos acima de 60 anos

247.183 pessoas do grupo de risco, deficientes e beneficiários do BPC

14.463 gestantes e puérperas

202.742 trabalhadores da saúde

19.885servidores da segurança pública

70.236 profissionais da educação

612.984 entre 28 e 59 anos

427.794 idosos acima de 60 anos

137.918 pessoas do grupo de risco, deficientes e beneficiários do BPC

2.938 gestantes e puérperas

171.070 trabalhadores da saúde

5.246 servidores da segurança pública

58.784 pessoas entre 28 e 59 anos (dose única)

30.476 pessoas entre 28 e 59 anos (outras fórmulas)

BH registrou mais 19.100 aplicações dacontra a COVID-19 hoje: 5.445 de primeira dose e 13.655 de segunda. Não houve desempenho de nenhuma injeção da Janssen (Johnson & Johnson), de dose única.Esse foi o menor volume de novas vacinações em BH desde o último dia 3, quando a prefeitura aplicou 15.561 injeções.Agora, BH soma 1.636.177 aplicações de primeira dose, 783.194 de segunda e 58.784 de dose única. Segundo a prefeitura, 72,8% do público-alvo total se vacinou com a injeção inicial e 36,2% do mesmo contingente completou o esquema vacinal.Segundo números da prefeitura, já se vacinaram com a primeira dose:Já com a segunda injeção se imunizaram:A cidade recebeu 3.075.532 vacinas até aqui. A PBH não informa mais quantas doses recebeu de cada fórmula.