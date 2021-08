Com torcida no Mineirão, PBH multou três estabelecimentos nessa quarta (18)

--> --> --> -->

Torcedores se aglomeraram nos arredores dos bares do Mineirão ontem, quando o Atlético recebeu o River Plate pela Libertadores (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Após a repercussão negativa da volta dos torcedores ao Mineirão nessa quarta (18/8), diante das cenas de desrespeito às medidas sanitárias contra a COVID-19, a Prefeitura de BH informou que aplicou trêscontra estabelecimentos do comércio. Todas as infrações estão ligadas aos decretos relacionados à pandemia em vigor na cidade no momento.

A Secretaria Municipal de Polícia Urbana (SMPU) informa que os fiscais de Controle Urbanístico e Ambiental de BH vistoriaram 152e veículos de lanche ontem.

Desses, apenas três não seguiam os protocolos sanitários. Portanto, nem 5% dos estabelecimentos fiscalizados. A SMPU não informa se as três multas aconteceram nos arredores do Mineirão.

Além de multar, os fiscais orientaram os estabelecimentos sobre os protocolos sanitários em vigor na cidade.

Prefeito critica comportamento

Hoje, o prefeito Alexandre Kalil (PSD) afirmou que “se desesperou” ao ver as cenas de aglomeração ao redor do Gigante da Pampulha.

"Do jeito que está não vai ter (torcida no estádio) não. Isso foi um acerto entre o Mineirão e o Atlético. Primeiro, foi bom o resultado (vitória por 3 a 0 e classificação sobre o River Plate), todo mundo sabe, nunca escondi meu coração atleticano para ninguém. Mas, quando vi aquela cena no Mineirão, eu desesperei. Ontem mesmo entrei em contato com o secretário de Saúde (Jackson Machado Pinto)", afirmou em entrevista à “TV Globo”.

Kalil deve se reunir com os cartolas dos clubes mineiros na manhã de amanhã para discutir a questão. A princípio, o Cruzeiro terá a volta de sua torcida nesta sexta, quando recebe o Confiança pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A assessoria do prefeito não confirma o horário exato do encontro nem se ele será presencial ou à distância. A tendência é que o Executivo municipal dê algum posicionamento após a agenda.

"Se foi evento teste como disseram, não passou no teste, não vai acontecer de novo se for nesse molde. O que me entristeceu diante da minha alegria toda de ontem, foram aquelas cenas horrorosas, irresponsáveis, porque o prefeito faz parte da irresponsabilidade, não estou jogando no colo de ninguém ", disse o mandatário.

