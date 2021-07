Fiscalização interdita bar e dispersa luau com 200 pessoas em Araxá

TO

Em Araxá, cerca de 200 pessoas se aglomeravam em residência e promoviam um luau até a chegada da fiscalização (foto: Prefeitura de Araxá / Divulgação) A Fiscalização Sanitária da Secretária de Saúde de Araxá, no Alto Paranaíba, interditou e multou um bar e dispersou um luau com mais de 200 pessoas, no fim de semana passado.

A interdição do bar por 15 dias aconteceu após denúncias recebidas pelo call center, sendo constatado pessoas consumindo bebida e comida no local após o horário de funcionamento permitido. O estabelecimento foi multado em 50 UFPAs (Unidade Fiscal do Município de Araxá), o que equivale a R$ 2.807,50.

Já no bairro Jardim Europa, centenas de pessoas se aglomeravam até a chegada da fiscalização.

“Na madrugada de sábado para domingo, a equipe de fiscalização, Guarda Patrimonial e Polícia Militar dispersaram cerca de 200 pessoas em um luau próximo à Copasa. Ainda não foi possível identificar o responsável pelo encontro, não sendo aplicada nenhuma penalidade até o momento”, explica a coordenadora da Vigilância Sanitária, Marcella Teodoro.



A multa para quem estiver participando de reuniões em locais privados, que causem aglomerações, com a presença de 10 pessoas ou mais reunidas com propósito recreativo é de 20 UFPAs, ou seja, R$ 1.077,40 por pessoa.

O disque denúncia da Prefeitura de Araxá é o (34) 99257-1122.

Ocupação dos leitos de UTI caiu em Araxá

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado nessa segunda-feira (12/7), em Araxá, a ocupação dos leitos de UTI está em 60%. Dos 20 leitos disponíveis, 12 estão ocupados com nove pacientes de Araxá, dois de Ibiá e um de Pratinha. A última vez que o município registrou 100% de ocupação foi em 30 de junho.

Quanto aos 26 leitos de enfermaria da cidade, 18 estão ocupados e oito disponíveis. São 14 pacientes de Araxá, dois de Ibiá, um de Pratinha e um de Perdizes.

Nos últimos sete dias, Araxá registrou 297 casos de COVID-19, uma média de 42,42 notificações positivas por dia para a doença. Nas últimas 24 horas, foram 70 novas confirmações e dois óbitos, de dois homens, de 70 e 80 anos.

Desde o início da pandemia, a cidade já soma 13.399 infecções pela doença e 217 mortes. Atualmente, 239 pessoas se recuperam em casa e estão sendo monitoradas pela Secretaria de Saúde.