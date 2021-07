Mais de 300 mil pessoas já receberam primeira dose da vacina em Uberlândia

Vacinação atingiu 43% da população de Uberlândia (foto: Divulgação/Prefeitura de Uberlândia) vacinação contra a COVID-19 em Uberlândia já chegou a 300 mil pessoas. O número representa 43% da população do município do Triângulo Mineiro que já recebeu a primeira ou a dose única de vacinas contra o coronavírus. Por outro lado, a população totalmente imunizada ainda é de 14%.

contra aemjá chegou a 300 mil pessoas. O número representa 43% da população do município do Triângulo Mineiro que já recebeu a primeira ou a dose única de vacinas contra o. Por outro lado, a população totalmente imunizada ainda é de 14%.

Durante o fim de semana e nesta segunda-feira (12/7), uma força tarefa aplicou mais de 22 mil doses no público geral. Desde a última terça-feira (6/7), mais de 44 mil pessoas receberam primeiras doses ou a dose única.



A vacinação começou em Uberlândia em 19 de janeiro e segue cronograma do Plano Nacional de Imunização (PNI) na definição dos grupos prioritários, de acordo com o recebimento das doses.



Sobre ter menos de 15% da população com o ciclo de vacinação completo, a prefeitura afirma que “Uberlândia tem uma das maiores porcentagens de habitantes totalmente imunizados, atrás apenas de Belo Horizonte e Juiz de Fora em todo o estado de Minas Gerais”.



Nesta terça (13/7) e quarta-feira (14/7) a imunização foca de segundas doses em quem começou a imunização nos dias 20, 21 e 22 de abril. Também estão abertos cadastros do público geral com idades entre 35 e 39 anos.