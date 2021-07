Uberaba vai retomar aulas presenciais da rede municipal a partir do dia 4/8

Na primeira fase do plano de retorno das atividades presenciais da rede municipal de Uberaba voltarão às aulas alunos do pré-II, 5ºs anos e EJA (foto: Neto Talmeli/PMU/Divulgação)

A retomada das aulas presenciais da rede municipal de Uberaba acontecerá a partir do dia 3 de agosto e em três fases, intercaladas por intervalos de 15 dias. Conforme calendário escolar da Secretaria Municipal de Educação, no dia 3 de agosto, os servidores retomaram as atividades nas unidades de ensino e, no dia 4, os alunos.

“Para qualquer avanço será considerado o cenário da pandemia e as medidas de biossegurança em vigor. Nosso plano assegura às famílias o direito de escolherem se enviarão ou não seus filhos às aulas presenciais”, afirmou a secretária de Educação, professora Sidnéia Zafalon.

A segunda fase do plano de retomada das atividades presenciais está prevista para o dia 16 de agosto, contemplando as turmas do 1º ao 4º ano do Ensino Fundamental I (8.744 alunos).

Para a terceira e última fase, marcada para o início de setembro, serão inseridas as turmas do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental II, com 7.615 educandos e o pré-I (4 anos), que abriga 2.454 alunos.

O plano de retomada das atividades pedagógicas presenciais, conforme a Secretaria de Educação de Uberaba, também contempla os alunos com necessidades de atendimento educacional especializado e com distúrbios de aprendizagem. Eles serão atendidos na unidade de ensino em que estão matriculados, no contraturno do ensino regular, de forma individual, por meio do Departamento de Educação Inclusiva, como informou a Diretoria de Apoio à Educação Básica.

As atividades desenvolvidas pelos Grupos de Liderança também voltarão para o modelo presencial, observando os protocolos de biossegurança. A chefe do Departamento de Arte e Cultura, ao qual os grupos estão ligados, Cinara Guimarães, informou que as oficinas de dança, teatro, artes visuais, inglês, música, entre outras, ocorrerão no contraturno, nas unidades educacionais.

Guia de Volta às Aulas

A Secretaria de Educação de Uberaba informa que está preparando um Guia de Volta às Aulas para ser entregue aos alunos, assim como os gestores estão sendo orientados a destinar momentos para o acolhimento socioemocional da comunidade escolar.

“Nesse momento, é preciso praticar, mais do que nunca, a empatia, pois todos, mais ou menos, fomos impactados pela COVID-19 e precisamos desse acolhimento”, finaliza Zafalon.