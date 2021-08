Kalil sobre aglomerações: 'Faltou consciência, fiscalização e civilidade'

'O que faltou foi consciência, fiscalização, civilidade, palavra. Faltou uma porção de coisas', disse Kalil sobre aglomeração da torcida do Atlético (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) multidão formada no entorno do Mineirão na noite desta quarta-feira (18/8), antes e depois do jogo entre Atlético e River Plate pela Copa Libertadores, o prefeito Alexandre Kalil (PSD) não está arrependido de ter liberado a presença de público nos estádios da capital. Apesar de irritado com aformada no entorno do Mineirão na noite desta quarta-feira (18/8), antes e depois do jogo entree River Plate pela Copa Libertadores, o prefeito Alexandre Kalil (PSD) não está arrependido de ter liberado a presença de público nos estádios da capital.









"Agora, o que não tem remédio, remediado está", afirmou ao Estado de Minas, sinalizando que pode vetar partidas com torcida caso a situação se repita nesta sexta-feira (20/8) no gigante da Pampulha, na partida entre Cruzeiro e Confiança.





O prefeito admitiu que um dos ingredientes do tumulto de ontem foi a falta de fiscalização, mas dividiu a responsabilidade com clubes, cartolas do futebol e com a própria população. Entrentando, garantiu a presença de cruzeirenses amanhã no Mineirão. "Não faz sentido o cruzeirense pagar por isso."