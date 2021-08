BH: público de 38 anos receberá 2ª dose da CoronaVac nesta sexta (20/8)

20/8 (sexta-feira):

- 38 anos, vacinadas com a CoronaVac - segunda dose.

*O intervalo entre a aplicação das doses é de 14 a 28 dias.





21/8 (sábado):

- 26 anos, completos até 31 de agosto - primeira dose.





22/8 (domingo):

- 25 anos, completos até 31 de agosto - primeira dose.





23/8 (segunda-feira):

- 24 anos, completos até 31 de agosto - primeira dose.





24/8 (terça-feira):

- trabalhadores do Ensino Fundamental de 59 a 18 anos - segunda dose.





25/8 (quarta-feira):

- 23 anos, completos até 31 de agosto - primeira dose.

- trabalhadores do Transporte Aéreo de 59 a 18 anos - segunda dose.





26/8 (quinta-feira):

- trabalhadores do Ensino Médio, Profissionalizante e EJA de 59 a 18 anos - segunda dose.





27/8 (sexta-feira):

- trabalhadores do Ensino Superior de 59 a 18 anos - segunda dose.





28/8 (sábado):

- 22 anos, completos até 31 de agosto - primeira dose.





29/8 (domingo):

- 21 anos, completos até 31 de agosto - primeira dose.





30/8 (segunda-feira):

- pessoas de 59 e 58 anos - segunda dose.





31/8 (terça-feira):

- 20 anos, completos até 31 de agosto - primeira dose.





1º/9 (quarta-feira):

- pessoas de 57 anos - segunda dose.





2/9 (quinta-feira):

- homens de 19 anos, completos até 30 de setembro - primeira dose.

- trabalhadores do Transporte Coletivo e Rodoviário de passageiros (motoristas e cobradores) - segunda dose.

- trabalhadores da Limpeza Urbana e manejo de resíduos sólidos - segunda dose.

- trabalhadores de transporte metroviário e ferroviário - segunda dose.





3/9 (sexta-feira):

- mulheres de 19 anos, completos até 30 de setembro - primeira dose.

- pessoas de 56 anos - segunda dose.





*Só poderão antecipar a segunda dose as pessoas do grupo convocado cuja a data marcada no cartão para a aplicação da segunda dose seja menor ou igual a 7 dias.





4/9 (sábado):

- pessoas de 18 anos, completos até 30 de setembro - primeira dose.

- caminhoneiros - segunda dose.

*Só poderão antecipar a segunda dose as pessoas do grupo convocado cuja a data marcada no cartão para a aplicação da segunda dose seja menor ou igual a 7 dias.