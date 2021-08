Tumulto dentro e fora do estádio irritou Kalil (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press ) aglomerações dentro e fora do estádio e tumulto nas ruas. A volta dos torcedores do Atlético ao Mineirão depois de um ano e cinco meses, na vitória sobre o River Plate por 3 a 0, pela Copa Libertadores, teve saldo negativo. Torcedores sem máscara,dentro e fora do estádio e tumulto nas ruas. A volta dosdo Atlético ao Mineirão depois de um ano e cinco meses, na vitória sobre o River Plate por 3 a 0, pela Copa Libertadores, teve saldo negativo.





Kalil afirmou que se desesperou ao ver a multidão ao redor do estádio. Segundo ele, o evento "não passou no teste" e não vai se repetir no mesmo molde nos próximos compromissos de Atlético, Cruzeiro e América.





"Do jeito que está não vai ter, não. Isso foi um acerto entre o Mineirão e o Atlético. Primeiro, foi bom o resultado, todo mundo sabe, nunca escondi meu coração atleticano para ninguém. Mas, quando vi aquela cena no Mineirão, eu desesperei. Ontem mesmo entrei em contato com o secretário de Saúde (Jackson Machado)", afirmou.





"A população tem que entender, a gente quer melhorar, quer ajudar, fazer tudo para melhorar para compensar tudo o que todo mundo passou, mas quem pode colaborar não colabora. Não foi isso que foi combinado. Eu vi torcida organizada lá que pelo preço do ingresso não poderia estar lá, e eu não tenho o menor receio de voltar tudo para trás. Estão enganados quem acha que 'é o Atlético, ele não vai fazer'. Não vai fazer, uma ova. Fizeram um desaforo e um desrespeito ao prefeito de Belo Horizonte", complementou o chefe do executivo.

Alguns bares também desrespeitaram as normas. A Prefeitura de BH informou que aplicou três multas contra estabelecimentos do comércio . Todas as infrações estão ligadas aos decretos relacionados à pandemia em vigor na cidade no momento.

A vez do Cruzeiro

Em virtude do desrespeito às normas de segurança, a prefeitura se reunirá nesta sexta-feira (20/8) com representantes do Cruzeiro para tratar do assunto, já que a volta da torcida ao Mineirão está prevista para esta sexta-feira (20/8), no confronto com o Confiança, às 21h30, pela 20ª rodada da Série B do Brasileiro.





O mandatário pretende evitar que as aglomerações se repitam. "Se foi evento teste como disseram, não passou no teste, não vai acontecer de novo se for nesse molde. O que me entristeceu diante da minha alegria toda de ontem, foram aquelas cenas horrorosas, irresponsáveis, porque o prefeito faz parte da irresponsabilidade, não estou jogando no colo de ninguém, porque o prefeito burro é que aceitou que eles iam cumprir o compromisso que eles tinham com a prefeitura", concluiu o mandatário.