Após aumento de casos de COVID-19, Uberlândia relaxa regras do comércio

Uberlândia não tem mais toque de recolher (foto: Divulgação/Prefeitura de Uberlândia)

As regras para as atividades comerciais e trânsito de pessoas em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, foram relaxadas pela prefeitura da cidade. Dois dos destaques são o fim do toque de recolher e a extensão dos horários para bares, comércios e shopping centers. A mudança chega depois de semanas de aumento de contágio por COVID-19 e de ocupação de leitos de UTI em julho. Contudo, segundo o comitê municipal que estuda a pandemia na cidade, os últimos dias foram de melhora do cenário.

As regras para asemno Triângulo Mineiro, foram relaxadas pela prefeitura da cidade. Dois dos destaques são oe apara bares, comércios e shopping centers. Achega depois de semanas de aumento de contágio pore de ocupação de leitos de UTI em julho. Contudo, segundo o comitê municipal que estuda a pandemia na cidade, os últimos dias foram de melhora do cenário.

Conforme deliberação, supermercados, hipermercados, mercearias e congêneres passam a poder funcionar até às 23h, de segunda a sexta-feira, e até às 18h no domingo. Padarias, comércio varejista de bebidas, restaurantes, academias, entre outros também terão horário ampliado de segunda a sábado até as 23h.



Os eventos sociais e corporativos, por exemplo, voltam e poderão acontecer entre 6h e 23h com até 50 pessoas em qualquer dia da semana.

Com o fim do toque de recolher, que começava às 23h, agora as entregas poderão acontecer sem qualquer restrição, da mesma foram que o transporte público, que volta a funcionar até meia-noite, inclusive com os terminais abertos em expediente comum.



Uberlândia estava há sete semanas seguidas sem mudanças nas atividades econômicas liberadas na fase intermediária do programa municipal de combate à COVID-19.

As novas definições passam a valer a partir do próximo sábado (21/8) e foram publicadas em edição extra do Diário Oficial do Município desta quinta-feira.

Números

No início de agosto, a prefeitura havia pedido cautela para a população por causa do aumento médio de casos diários de COVID-19, que quase dobrou. O uso de leitos de UTI também havia crescido. Se a média diária de ocupação de toda a rede era mantida perto de 180 unidades, no fim de julho, 209 leitos estavam ocupados.

Contudo, o Núcleo Estratégico do Comitê Municipal de Enfrentamento coronavírus, deliberou que a decisão era possível mediante análise técnica do Comitê sobre os indicadores da pandemia, que indicam queda significativa da taxa de transmissão da doença e da ocupação de leitos de UTI, além da ampliação da vacinação da cidade, que hoje alcançou o público de 28 anos.



Nesta quinta-feira, a cidade registrava 297 novos casos de contágio, chegando a 117 mil confirmações. Há 2.931 óbitos por COVID-19 e a oucpação de leitos de UTI geral na rede pública de saúde é de 78%.