Prefeitura de Uberlândia começa a vacinar público de 28 anos na quinta (19)

O Plano de Imunização segue acontecendo e prefeitura de Uberlândia pretende imunizar mais de 21 mil pessoas nesta semana (foto: Araípedes Luz/Secom-PMU/Divulgação)

A Prefeitura de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, começa a vacinar o público de 28 anos contra a COVID-19 a partir desta quinta-feira (19/8).

Serão convocadas mais 21 mil pessoas nesta semana para receber a 1ª e a 2ª dose do imunizante. Na sexta-feira (20/8), o público que tomou a primeira dose da CoronaVac até 31 de julho receberá a segunda dose – no mesmo dia, pessoas que não puderam comparecer e precisaram realizar novo cadastro, também serão imunizadas.

A vacinação acontecerá na Arena Sabiazinho e no UTC (entradas pelas avenidas Cipriano del Fávero e Getúlio Vargas).

Hoje (17/8), a cidade dá sequência ao cronograma de vacinação contra a COVID-19, e cerca de 8.300 pessoas que receberam a primeira dose da Pfizer e Astrazeneca entre os dias 21 e 31 de maio recebem a segunda dose do imunizante.

Confira o cronograma:

Quarta-feira (18/8)

Profissionais da educação infantil, fundamental, médio e superior;

Gestantes, puérperas e lactantes;

Pessoas com comorbidades e deficiência (com ou sem BPC);

Trabalhadores dos transportes coletivos urbanos e de longo curso e ferroviário;

Profissionais da indústria

Público em geral de 29 anos;

Quinta-feira (19/8)

Profissionais da educação infantil, fundamental, médio e superior;

Gestantes, puérperas e lactantes;

Pessoas com comorbidades e deficiência (com ou sem BPC);

Trabalhadores dos transportes coletivos urbanos e de longo curso e ferroviário;

Profissionais da indústria

Público em geral (concluir pessoas com 29 anos e iniciar 28 anos);

Sexta-feira (20/8)

Segunda dose dos vacinados com a primeira dose da Coronavac no dia 31 de julho

Agendamento



A confirmação do agendamento é feita por mensagem de texto no celular (SMS), via e-mail e também pode ser conferida no Portal da Prefeitura.

Devem comparecer aos locais de vacinação somente as pessoas que receberam a confirmação do agendamento. Pessoas que não receberam a confirmação, não serão imunizadas.

Todo o fluxo do agendamento é pensando na capacidade de atendimento dos pontos de vacinação. Por isso, a Prefeitura do município explica que as pessoas precisam respeitar o horário e local do agendamento para evitar a formação de filas.

O município reitera que as pessoas que não compareceram à convocação devem realizar a revalidação do cadastro no site oficial no ‘Porta da Prefeitura’.

No entanto, a reconvocação acontecerá no prazo mínimo de 30 dias e quando houver disponibilidade de doses, sem prejudicar a vacinação.

Ao todo foram aplicadas 574.453 doses, sendo 393.607 com a 1ª e 161.283 da segunda – 19.563 pessoas receberam o imunizante da Janssen em dose única.