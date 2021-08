MPF solicita ao governo de MG mais 136 mil doses de vacinas para Uberlândia

O documento dá cinco dias para as correções necessárias (foto: Divulgação/MPF)

(MPF) enviou à(SES) ofício em que solicita mais de 136 mil doses decontra apara para recomposição do quadro geral de vacinas com relação ao município de. A Procuradoria da República levou em consideração pedidos feitos pela prefeitura, nos quais apontava defasagem na quantidade de imunizantes enviada peloO ofício foi assiando pelo procurador Cléber Eustáquio Neves e enviado para o secretário de Estado de Saúde,. O documento dá cinco dias para as correções necessárias no sentido de enviar novas remessas ao município. Caso não haja providência, o MPF poderá ingressar com umacontra o Estado.Segundo o que foi enviado ao procurador, ele calcula que deveriam ser “ao menos 136.204 doses de vacinas a mais contra a COVID-19, para corrigir essa injusta e indevida defasagem que vem acarretando efeitos deletérios à população de Uberlândia, que registra atualmente mais de 2.857 mortes”.No ofício, o MPF aponta números enviados pelo município ao estado. Neles, o município do Triângulo Mineiro recebeu 84.745 doses para cada 100 mil habitantes até a 36º remessa, tendo quase 700 mil habitantes. Ao passo que Juiz de Fora, com 568,4 mil habitantes, recebeu 104,2 mil doses para cada 100 mil habitantes.O prazo expira nesta semana e é aguardada uma resposta do estado. Nesse momento, Uberlândia tem doses para, nesta terça-feira (17/8), convocar 8,3 mil pessoas que receberam a primeira dose da Pfizer e Astrazeneca entre os dias 21 e 31 de maio para receberem a segunda dose dos imunizantes.