Uberlândia abre cadastro para vacinação do público acima de 25 anos

Até domingo, outras 24 mil pessoas devem ser convocadas (foto: Danilo Henriques/Secom/PMU)

A Prefeitura de Uberlândia abriu o cadastro para o público com idade acima de 25 anos para vacinação contra a COVID-19. O município do Triângulo Mineiro aguarda o envio de doses para baixar a faixa de imunização, que hoje está em 32 anos.

O cadastro é feito no portal da prefeitura. A ampliação da faixa etária faz parte dos grupos contemplados pelo Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação. Segundo a prefeitura, mais de 370 mil pessoas foram vacinadas com pelo menos uma dose contra o coronavírus.



Nessa quinta-feira (12/8), 6.887 pessoas foram vacinadas. Os imunizados fazem parte dos grupos prioritários, incluindo o grupo com 32 anos. Além disso, também foi aplicada a segunda dose das pessoas que foram convocadas entre os dias 19 e 20 de maio.



Entre hoje (13/8) a domingo (15/8), a Secretaria Municipal de Saúde pretende convocar outras 24 mil pessoas para a primeira e a segunda doses. O objetivo é alcançar o público de 29 anos, além de outros grupos prioritários, faltosos que fizeram o recadastramento para a vacina, e a aplicação da segunda dose para quem vacinou no dia 25 de julho com a CoronaVac.



A vacinação desses públicos acontecerá na Arena Sabiazinho, no Ginásio do UTC e no Centro Municipal de Cultura.



O cronograma está sujeito à alteração, por isso é importante estar atento à confirmação, feita por mensagem de texto no celular (SMS) ou via e-mail. Também pode ser conferida no portal da prefeitura.