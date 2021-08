Polícia Civil de Uberlândia recupera carga furtada de cigarros de palha

Os cigarros roubados estavam sendo vendidos numa loja de conveniência de um posto de combustível (foto: Divulgação/PCMG) Polícia Civil encontrou uma carga de cigarros de palha que foi furtada de um veículo de entrega em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A recuperação aconteceu 48 horas depois do crime. A mercadoria estava em uma loja de conveniência de um posto de combustíveis.

Os produtos foram encontrados por acaso, quando policiais civis da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher faziam diligência no Bairro Tibery, também na Zona Leste. Eles suspeitaram do posto de combustíveis no qual haviam parado e, sabendo do furto dois dias antes, verificaram os cigarros vendidos na conveniência.



Ao conferir o produto, perceberam que ele fazia parte do lote furtado. Questionada, a proprietária da loja disse que não tinha conhecimento que as caixas eram furtadas e mencionou que tinha comprado a mercadoria de uma pessoa. De qualquer forma, ela foi conduzida para a Delegacia de Plantão e depois de ser autuada em flagrante pelo crime de receptação, pagou fiança e vai responder ao processo em liberdade.



A carga foi avaliada em R$ 24 mil e a empresa proprietária dos cigarros foi avisada da recuperação dos produtos. A investigações continua para identificação dos ladrões.