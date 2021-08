Homem matou rapaz com tiro no rosto por motivos passionais, afirma PM

Crime ocorreu em área com tráfico de drogas de Ibiá (foto: Prefeitura de Ibiá/Divulgação) Um jovem de 21 anos foi assassinado com um tiro no rosto, por volta das 20h deste domingo (8/8), no Bairro Dona Maroca, em Ibiá, na Região do Triângulo Sul. Um suspeito, de 48 anos, chegou a ser preso pela Polícia Militar (PM), mas acabou liberado pela Polícia Civil (PC) por falta de provas.



Segundo a PM, o homem de 48 anos foi apontado como suspeito do disparo. Em seguida, os policiais militares iniciaram diligências e o prenderam nas imediações do crime, em uma casa abandonada.





O suspeito relatou ter se desentendido com a vítima, ainda conforme a PM, mas, em seguida, fez o uso do direito de permanecer calado e foi conduzido ao delegado de plantão para as devidas providências.

Segundo o delegado da Polícia Civil de Ibiá, Jeferson Leal, por falta de provas, o suspeito acabou liberado durante a madrugada desta segunda-feira (9/8). “Ele não confessou o crime e não há indícios de sua autoria”, afirmou

Ainda de acordo com o delegado, provavelmente, o crime possa ter alguma relação com drogas, tendo em vista que a vítima era usuária e o suspeito que foi liberado também. “As equipes policiais estão em diligência neste momento em buscas de provas deste crime”, finalizou.