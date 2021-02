Ex-vereador e candidato a prefeito de Ibiá em 2020 morre vítima da COVID-19

Marcos Barbosa trabalhou no comércio antes de entrar na vida política (foto: Facebook/Reprodução)





O político Marcos Barbosa, de 60 anos, ex-vereador de Ibiá por três mandatos e que foi candidato a prefeito da cidade nas eleições de 2020, morreu na madrugada desta quarta-feira (17/2), devido à complicações da COVID-19.

A Prefeitura Municipal de Ibiá decretou luto oficial de três dias pela morte do ex-vereador.





Segundo informações do site ibiaemfoco.com, Barbosa, inicialmente, esteve internado no Hospital Municipal de São Gotardo, mas seu estado de saúde se complicou e ele foi transferido, em estado grave, para um hospital de Belo Horizonte.

O corpo de Marcos Barbosa chegou a Ibiá por volta do meio-dia desta quarta-feira e um cortejo fúnebre seria realizado do trevo da cidade até o Cemitério Santa Cruz, local do sepultamento.

Antes de entrar para a política, Barbosa foi vendedor de comércio varejista e atacadista.



Ele era casado e deixa mulher e duas filhas.