COVID-19: Formiga e Pará de Minas recebem pacientes de Coromandel

Pacientes de Coromandel também foram transferidos para Divinópolis (foto: Divulgação/Samu)

em, no Alto Paranaíba, forçou novasdepara outras cidades da macrorregião Oeste , além de Divinópolis, para tratamento contra a COVID-19.recebeu seis pessoas eoutras duas. Só para o Centro-Oeste, foram transferidos 15 pacientes ao longo dos últimos dias.

Dos seis pacientes que chegaram a Formiga, três já receberam alta. Dois estão em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e um internado na enfermaria. Todos foram levados para a

A assessoria de comunicação da prefeita informou que eles chegaram em dias alternados. São quatro homens e duas mulheres. A idade deles não foi informada. A transferência foi realizada via aérea, com apoio do Batalhão de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiro de Minas Gerais.

A Santa Casa de Formiga conta com 10 leitos de UTI exclusivos para pacientes com quadro clínico compatível como novo coronavírus. Deste total, 90% estão ocupados. Já dos 34 clínicos, a taxa de ocupação é de 65%, segundo o boletim da Secretaria Municipal de Saúde publicado nesta terça-feira (16/02).



Pará de Minas

Já Pará de Minas recebeu duas pacientes com COVID-19 vindas de Coromandel nesta terça-feira (16/02). Elas têm 61 e 72 anos e chegaram intubadas à cidade em um helicóptero do Corpo de Bombeiros. Ambas se encontram em estado grave e foram levadas para o Hospital Nossa Senhora da Conceição (HNSC).



No sábado (13/2), a Regulação Hospitalar do SUS solicitou quatro vagas ao HNSC e, nesta segunda (15/2), outras duas. Por enquanto apenas as duas mulheres foram levadas para Pará de Minas. Elas se encontram internadas na ala COVID-19.

“A gente tem uma baixa ocupação dos leitos COVID neste momento. Como eles são custeados e mantidos pelo Estado, ele faz esse remanejamento quando acha necessário. Da mesma maneira, se acontecer uma superlotação dos leitos na nossa região, os nossos pacientes também serão remanejados para outras regiões que tenham melhores condições para atender. O importante, quando se trabalha em rede, é prestar o atendimento de saúde necessário seja a quem for. O Estado vem há alguns dias pedindo a reserva de leitos. É nosso papel fazer o ajuste necessário para atender a demanda e acabou que esses pacientes nunca chegaram, foram remanejados para outros hospitais. Mas hoje eles solicitaram essas duas vagas e recebemos as duas pacientes”, explicou o provedor da Irmandade Nossa Senhora da Conceição, Paulo Duarte, em entrevista a uma rádio local.

Atualmente, o HNSC dispõe de 20 leitos de CTI e outros 20 de enfermaria reservados exclusivamente para o tratamento de pacientes com COVID-19. Segundo o último boletim epidemiológico municipal, a unidade de saúde tinha 15 pacientes internados, sendo seis no CTI e nove na enfermaria.

Outras transferências

Divinópolis recebeu 12 pacientes do Alto Paranaíba, sete deles de Coromandel e os demais de Monte Carmelo. 10 deles estavam em estado grave e foram levados para a UTI do Hospital de Campanha da Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Um deles, um idoso de 76 anos, de Coromandel, morreu nesta terça-feira (16/02). Ele era portador de doença hipertensão arterial.



Prefeitura decreta calamidade pública

A prefeitura de Coromandel decretou estado de calamidade pública. Uma equipe da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) esteve na cidade nesta terça-feira (16/02). Para conter o avanço da doença, foi implantado o toque de recolher. A circulação pelas ruas da cidade está permitida até as 20h. Também serão implantadas barreiras sanitárias e as pessoas só poderão entrar e sair da cidade com justificativa. A medida vale até dia 23 de fevereiro.

*Amanda Quintiliano especial para o EM

*Gabriel Felice especial para o EM

