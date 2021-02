COVID-19: Coromandel proíbe circulação de pessoas depois das 20h

Polícia Militar vai reforçar o enfrentamento à COVID-19 em Coromandel (foto: PMMG / Divulgação)



A falta de leitos em hospitais para acolhimento de pacientes com a COVID-19 fez a Prefeitura de Coromandel, no Alto Paranaíba, decretar estado de calamidade pública. Nesta terça-feira (16/2), a cidade recebeu visita de equipe da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) e anunciou que será proibida a circulação de pessoas após as 20h.





Também serão instaladas oito barreiras sanitárias com a finalidade de orientar e fiscalizar a população sobre as medidas de prevenção e contenção ao novo coronavírus.



Ninguém poderá entrar ou sair do município a não ser por motivo justificado. A restrição é válida para o período de 16 a 23 de fevereiro.





Com a ida da equipe técnica, a SES-MG pretende também avaliar as medidas de biossegurança e manejo clínico dos pacientes.



“Esperamos poder ajudar as equipes de saúde municipal e regional na melhoria dos processos de contenção de crise local”, relata a médica infectologista do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do Estado de Minas Gerais (Cievs Minas), Tânia Marcial.





Apoio da Polícia Militar

Uma equipe de apoio assistencial e de planejamento da Polícia Militar, com médico intensivista (1) e infectologista (1), enfermeiros (2), fisioterapeutas (2) e técnico de enfermagem, chegou a Coromandel nesta terça-feira (16/2).





Eles vão ficar na cidade por 48 horas, quando serão substituídos por outra equipe. A troca nesse intervalo de tempo seguirá até a estabilização da crise.





Além do apoio assistencial, a Polícia Militar também vai reforçar a fiscalização na cidade tendo em vista a restrição provisória da circulação de pessoas.





"A Polícia Militar atuará, além da frente assistencial e de apoio técnico à gestão da crise na saúde local, em ações de preservação da ordem e garantia da lei, especialmente após a prefeitura decretar ‘quarentena’, apoiando o município com nossas guarnições e efetivo, orientando a população sobre a grave situação, auxiliando fiscalizações e, eventualmente, advertindo aqueles que insistirem em descumprir as medidas sanitárias”, informa o coronel Eugênio Valadares, diretor de Saúde.





Transferências de pacientes

A equipe do Sistema Estadual de Regulação Assistencial transferiu, no domingo (14/2), cinco pacientes de Coromandel e quatro de Monte Carmelo – ambas na macrorregião Triângulo Norte – para Divinópolis, na Região Oeste do estado.





“Não mediremos esforços para que todo cidadão mineiro tenha atendimento. Mas peço à população que faça sua parte. A pandemia não acabou. Portanto, as medidas preventivas devem ser seguidas. Fique em casa sempre que possível”, afirma o secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Carlos Eduardo Amaral.