Morre paciente de Coromandel transferido para Divinópolis com COVID-19

Ele e outros 11 pacientes foram transferidos por falta de leitos (foto: Divulgação/PMD)

A morte de umdeno Alto Paranaíba, internado em, região Centro-Oeste, para tratamento contra a COVID-19, foi confirmada nesta terça-feira (16/02) pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa). O idoso, de 76 anos, era portador de hipertensão arterial e estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) doda Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O paciente estava internado na cidade deste o domingo (14/02), quando foi transferido para o município. Ao todo, Divinópolis recebeu 12 pessoas entre sábado (13/02) e esta segunda-feira (15/02), todos da macrorregião. Dentre eles, também há moradores de

Continuam internados no Hospital de Campanha três homens de 41, 45 e 47 anos; um idoso de 62; e cinco mulheres de 32, 34, 49, 52 e 58 anos, segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Todos eles estão em estado grave na UTI. Na enfermaria do Complexo de Saúde São João de Deus (CSSJD) estão um homem de 48 anos e uma mulher de 51 anos.

A transferência dos pacientes foi realizada via aérea, com apoio do Batalhão de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiro de Minas Gerais. Logo em seguida, eles foram transportados entre o Aeroporto Brigadeiro Cabral e o Hospital de Campanha e também para o CSSJD, pelas ambulâncias do SAMU.



Situação crítica

A rede de saúde de Coromandel está em situação crítica. Desde o início de fevereiro foram pelo menos 34 transferências. Além de Divinópolis, pacientes foram levados também para Formiga, na mesma região, para Patrocínio, Araxá, Araguari, no Alto Paranaíba e Montes Claros, no Norte do estado.

A falta de leitos forçou, nesta terça-feira (16/2), a prefeitura de decretar estado de calamidade pública. Também houve a visita de equipe da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). Dentre as medidas anunciadas está o toque de recolher após as 20h. Também serão intensificadas barreiras sanitárias. Ninguém poderá entrar ou sair sem justificativa entre os dias 16 e 23 de fevereiro.

A cidade também terá apoio de uma equipe assistencial e de planejamento da Polícia Militar. Ela é formada por um médico intensivista, um infectologista, dois enfermeiros, dois fisioterapeutas e técnico de enfermagem. Ela será substituída a cada 48 horas.

A cidade tem 1136 casos confirmados de Covid-19, 36 pacientes estão internados em enfermaria e oito em UTIs.

*Amanda Quintiliano especial para o EM

O que é o coronavírus

Como a COVID-19 é transmitida?

Como se prevenir?

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

