Perto de 100% de ocupação de leitos de UTI/COVID, Araxá decreta 'Lei Seca'

As novas regras de enfrentamento à COVID-19 em Araxá foram discutidas e decididas durante reunião com autoridades locais, no auditório da prefeitura da cidade (foto: Prefeitura de Araxá/Divulgação)

De acordo com a assessoria de imprensa da prefeitura de Araxá, as novas regras de enfrentamento à COVID-19 na cidade foram discutidas e decididas durante reunião que aconteceu na noite da última segunda-feira (15/2) no auditório da Prefeitura de Araxá e que contou com as participações do prefeito Robson Magela, do vice-prefeito Mauro Chaves, da secretária municipal de Saúde, Diane Dutra, de 14 vereadores e da promotora de Justiça curadora de Saúde, Dra. Mara Lúcia Silva Dourado.

Ainda conforme a prefeitura de Araxá, as medidas tiveram de ser tomadas porque os bares, restaurantes, feiras livres e shopping permanecem lotados e têm ocorrido festas em ranchos e chácaras todos os finais de semana. Além disso, os estabelecimentos comerciais estão sem controle de temperatura, álcool em gel e limite de entrada de pessoas.









Ocupação dos leitos de UTI/COVID perto dos 100%

Dos 16 leitos UTI/COVID disponíveis em Araxá, 15 estão ocupados (93%), conforme o último boletim epidemiológico da cidade, divulgado nesta terça-feira, (16/2).



Entres os 15 pacientes internados, 10 são de Araxá, dois de Santa Juliana e outros três das cidades de Campos Altos, Perdizes e Coromandel. Já dos 22 leitos clínicos disponíveis no município, 14 estão ocupados, ou seja, uma taxa de 63%, sendo que 10 pacientes são de Araxá, dois de Ibiá, um de São Roque e outro de Santa Juliana.

Ainda conforme o último boletim, nas últimas 24h, os novos casos positivos da doença somaram 39, sofrendo leve queda, já que nas últimas semanas os novos casos por dia totalizavam entre 70 e 100.

Neste momento, desde o início da pandemia, o município soma 5.116 casos da COVID-19, sendo que 4.528 recuperados, 55 óbitos e 533 casos em recuperação.

Araxá é referência médica para tratamentos de pacientes com a COVID-19 dos municípios de sua Microrregião.

“Não era a notícia que queríamos passar”

“Mas é a realidade e nós temos que tomar decisões para combater a doença. Cada vez o número de casos está crescendo mais e a população tem que seguir as regras de prevenção contra a doença”, afirmou a secretária Municipal de Saúde, Diane Dutra.





Segundo o novo decreto de enfrentamento à COVID-19 na cidade, proibição da venda de bebidas alcoólicas em Araxá durante 15 dias é válida para o comércio em geral, inclusive, supermercados e postos de conveniência em qualquer horário.

“A venda de bebidas pelo sistema delivery também foi vetada pelo comitê composto por médicos, representantes de classe empresarial e trabalhadora, secretários municipais e autoridades políticas.

Fiscais sanitários, agentes de trânsito, Guarda Patrimonial, com o apoio da Polícia Militar, vão realizar fiscalizações, notificações e interdições dos estabelecimentos que não cumprirem as novas determinações.





Quem descumprir, dificultar ou opor-se à execução de medidas sanitárias que visem à prevenção da transmissão da doença está sujeito à multa. As deliberações definidas neste decreto podem ser revistas a qualquer momento, caso haja alteração da estrutura do serviço público de saúde do município, como por exemplo, o quadro evolutivo da transmissão”, diz o novo trecho do novo decreto de enfrentamento à COVID-19, em Araxá.





Na tentativa de reduzir o aumento do número de casos positivos e a quantidade de leitos clínicos e, principalmente, de UTI/COVID ocupados em Araxá, a prefeitura da cidade decidiu pela proibição da venda de bebidas alcoólicas durante 15 dias no município.