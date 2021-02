Araxá chega a ocupação de 100% em leitos de enfermaria para COVID-19

Primeira parte do último boletim epidemiológico de Araxá, divulgado no final da tarde desta segunda-feira (8/2) (foto: Prefeitura de Araxá/Divulgação)

A cidade de Araxá, no Triângulo Mineiro, está em alerta de acordo com o último boletim epidemiológico da cidade, divulgado nesta segunda (8/2), a ocupação de leitos clínicos destinados a pacientes com a COVID-19 chegou a 100%. A taxa de ocupação de leitos de UTI/COVID do município está em 77%.

Segunda parte do último boletim epidemiológico de Araxá, divulgado no final da tarde desta segunda-feira (8/2) (foto: Prefeitura de Araxá/Divulgação)

Já a média geral de leitos ocupados para tratamento de casos suspeitos positivos da COVID-19, segundo a assessoria de imprensa da prefeitura de Araxá, é de 88%.

Em um intervalo de 24 horas a cidade registrou 57 novos casos da doença e um novo óbito. Desta forma, deste o início da pandemia, o município totalizou 52 óbitos, 4.716 casos positivos e 4.161 recuperados.

Diante da preocupante situação dos 100% de ocupação de leitos clínicos para a COVID-19, a Secretaria Municipal de Saúde informou que vai disponibilizar leitos de enfermaria de acordo com a demanda.

Diante disso, segundo informações da assessoria de imprensa da prefeitura da cidade, não houve necessidade de transferência de nenhum paciente de Araxá, com quadro de enfermaria, para Uberaba.

Segundo nota da Prefeitura de Araxá, neste momento a cidade mobiliza profissionais de saúde para ampliar UTI e leitos clínicos exclusivos para COVID-19.





“A Prefeitura de Araxá e a Santa Casa de Misericórdia realizam a contratação e capacitação de profissionais de saúde para ampliação de leitos clínicos e leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A mobilização de médicos e enfermeiros permitirá o município a ampliação dos leitos de acordo com a demanda. O Comitê de Enfrentamento à COVID-19 de Araxá suspendeu todas as cirurgias eletivas nos hospitais públicos e privados de Araxá. Apenas as cirurgias eletivas que já estavam marcadas antes da decisão serão realizadas. O decreto também suspendeu a permissão para realização do evento “Páscoa Iluminada”, que estava previsto para acontecer entre os dias 26 de fevereiro e 4 de maio”, informou nota da prefeitura de Araxá.





Mais informações do novo decreto

Devido ao aumento considerável na taxa de ocupação de leitos destinados ao tratamento de pessoas acometidas pelo novo coronavírus, um novo decreto (nº 083) municipal de enfrentamento à doença foi publicado na última sexta-feira (6/2) em Araxá. Segundo o documento, além da suspenção das cirurgias eletivas em hospitais públicos e privados da cidade, está proibida a realização de festas, entre outros eventos e música ao vivo em bares e restaurantes do município

Conforme o artigo 3º, as deliberações definidas no decreto poderão ser revistas a qualquer momento caso haja alteração da estruturação do serviço de saúde pública do município, bem como diante do quadro evolutivo do contágio e acometimento da população local.

Segundo decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) do dia 15 de abril de 2020, os munícipios podem tomar as medidas que acharem necessárias para combater o novo coronavírus.