Uberlândia: bar é fechado por 10 dias e multado após aglomeração

Umaem umfoi dispersada pela(PM) e por agentes da Prefeitura de, no Triângulo Mineiro. No local, estavam pelo menos 100 pessoas, que fecharam parte da rua onte fica o bar.levaram a fiscalização ao bar, que foi fechado e multado.De acordo com a PM, os frequentadores estavam no bar desde o final da tarde de domingo (8/8). Ninguém usavanem mantinhasegura. A aglomeração atrapalhava até o trânsito na Rua Serra da Bodoquena, no Bairro São Jorge, Zona Sul da cidade. O som alto e a multidão incomodavam vizinhos, que denunciaram a situação.PM e servidores municipais chegaram ao local já no fim da noite. A multdão foi dispersada e muitas pessoas foram embora do local sem pagar a conta, com medo de serem presas. O bar foi multado em R$ 5 mil. O estabelecimento terá que ficar fechado por 10 dias, depois da autuação municipal. Como era um domingo, ele deveria ter encerrado o serviço às 16h.Uberlândia vive um momento de aumento nos números de contaminações por, dobrando a média diária de casos entre a segunda quinzena de julho e o início de agosto. Depois de meses, a cidade voltou a ter 100% dos leitos de UTI ocupados.