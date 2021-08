BH amplia vacinação contra a COVID-19 para pessoas de 30 anos; confira data

O horário de funcionamento dos locais de vacinação em dias úteis é das 8h às 17h para pontos fixos (foto: Leandro Couri/EM/DA Press)

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) vaicontra a COVID-19 para pessoas de, completos até 31 de agosto, exclusivamente residentes da capital. O público desta faixa etária poderá se imunizar a partir desta(13/8).



O horário de funcionamento dos locais de vacinação em dias úteis é das 8h às 17h para pontos fixos e extras e das 8h às 16h30 para pontos de drive-thru.





Há também quatro pontos de vacinação com horário noturno, que funcionam de segunda a sexta-feira.

De acordo com a administração municipal, as pessoas convocadas devem se vacinar nos locais listados para cada grupo e sempre checar os endereços, disponibilizados no portal da prefeitura.



A Secretaria Municipal de Saúde orienta que o usuário compareça aos locais de vacinação no dia da convocação.



"Caso a pessoa se dirija ao local em data posterior, está sujeita a enfrentar filas, já que os pontos de repescagem estão distribuídos em uma unidade por regional e por tipo de vacina", informou.





No momento da vacinação, para a aplicação da primeira dose, as pessoas de 30 anos precisam seguir as seguintes orientações:

Ser cidadão residente de Belo Horizonte;

Apresentar documento de identificação com foto;

Não ter recebido vacina contra a Covid-19;

Não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias;

Não ter tido Covid-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias.