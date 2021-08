BH: veja os locais de vacinação para pessoas de 33 anos nesta terça (10/8)

O horário de funcionamento dos locais de vacinação em dias úteis é das 8h às 17h para pontos fixos e extras e das 8h às 16h30 para pontos de drive-thru. Há também quatro pontos de vacinação com horário noturno, que funcionam de segunda a sexta-feira.

Confira os postos de vacinação desta terça-feira (10/8)

Com a chegada de novas doses, a vacinação de mulheres de 33 anos foie realizada no mesmo dia que a dos homens.De acordo com a administração municipal, como todo o grupo de pessoas com comorbidades já foi convocado para receber a segunda dose, na próxima semana não haverá mais necessidade de realizar a vacinação de homens e mulheres da mesma faixa etária em datas diferentes.