Com UTI em 76% e alta nos casos, Uberaba diz que pandemia está sob controle

Momento da chegada de paciente com COVID-19 no Hospital Regional José Alencar (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação) Mesmo com a UTI/COVID pública perto do limite e o aumento do número de novos casos no início deste mês, a última análise do Sistema de Fases da Secretária Municipal de Saúde de Uberaba, no Triângulo Mineiro, divulgada nesse fim de semana, apontou “índices controláveis da pandemia” na cidade.

Já dos 131 leitos de enfermaria/COVID disponíveis, 55 estão ocupados. A Secretária Municipal de Saúde levou em consideração esses dados para afirmar que a pandemia na cidade está sob controle.

O número de mortes causadas pelo novo coronavírus em Uberaba nestes primeiros dias de agosto está menor que no mesmo período do mês passado, ou seja, foram 19 óbitos enquanto nos oito primeiros dias de julho foram 25. Além disso, no último mês, em comparação a junho, houve redução de cerca de 40% nas mortes.

Por outro lado, o número de novos casos da COVID tem crescido na cidade. Diferentemente de julho, que a média do número de casos positivos da doença por dia foi de cerca de 100, nestes oito primeiros dias de agosto a média subiu para 120.

Sistema de fases

O critério de avaliação pela Secretaria de Saúde de Uberaba para o enfrentamento à COVID-19 foi denominado de Sistema de Fases, sendo que a cidade chegou à atual pontuação de 1,50.

Para se chegar a esse número são levados em consideração quatro indicadores: taxa de positividade, variação da incidência do vírus e taxas de ocupação de leitos de UTI e de enfermaria.

“A última análise do Sistema de Fases aponta índices controláveis da pandemia em Uberaba e sugere a manutenção e rigor da disciplina nas medidas preventivas”, destacou a Secretaria de Saúde de Uberaba.

De acordo com o levantamento feito pela Diretoria Municipal de Vigilância em Saúde, a última Semana Epidemiológica teve média de 629 testes COVID/dia realizados. Com a totalização dos resultados positivos e negativos, a taxa de positividade foi de 14,99%, resultando em pontuação de corte 2.

Já a taxa de ocupação de leitos de enfermaria desta última semana ficou em 44%, o que significa pontuação de corte 1 no Sistema de Fases. Já a taxa de ocupação de UTI ficou em 78%, representando pontuação de corte 2.

“Cabe salientar que a orientação quanto à disciplina e o rigor com o protocolo sanitário deve-se ao fato de que nas três últimas semanas vem subindo exatamente a taxa de positividade com a mesma média de testes realizados por dia, bem como o número de internações em UTI no Setor Público seguiu em índice considerado alto e preocupante, o que vem impedindo o retorno de cirurgias eletivas imprescindíveis em algumas situações", afirma a diretora de Vigilância em Saúde de Uberaba, Ana Maria de Oliveira Bernardes.

"Então, orientamos que a população restrinja os contatos desnecessários, ou seja, fique em casa se o objetivo da saída não é imprescindível. Cuide de si para cuidar dos outros”, reassalta Ana Maria.