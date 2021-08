COVID-19: Patos de Minas vacina pessoas com 32 anos nesta semana

A aplicação de primeira dose acontece no antigo Projeto Saci, no Bairro Várzea (foto: Lélis Félix/Especial para o EM) Patos de Minas, no Alto Paranaíba, vacinará, nesta semana, pessoas com 32 anos completos e trabalhadores da indústria e da construção civil, com 30 e 31 anos completos. Confira o calendário:

Podem comparecer pessoas de 33 anos ou mais e faltosos de primeira dose de grupos já atendidos, também respeitando a divisão por inicial do nome.

8h às 13h: iniciais de A a F

13h às 18h: iniciais de G a M

Quarta-Feira (11/8): 1ª dose geral por idade (32 anos completos)

Podem comparecer pessoas de 33 anos ou mais e faltosos de primeira dose de grupos já atendidos, também respeitando a divisão por inicial do nome.

8h às 13h: iniciais de N a S

13h às 18h: iniciais de T a S

Quinta-Feira (12/8): 1ª dose para trabalhadores da indústria e construção cível

Não serão vacinados faltosos da população geral nem de outros grupos prioritários.

8h às 13h: 31 ANOS COMPLETOS

13h às 18h: 30 ANOS COMPLETOS





Já para os trabalhadores da indústria e da construção civil, além dos documentos anteriormente citados, é necessário apresentar comprovante de vínculo empregatício.



A prefeitura preparou uma cartilha com a relação de atividades econômicas que foram incluídas no Plano Nacional de Imunização (PNI), clique aqui e acesse . A apresentação do cartão de vacina é opcional para 1ª dose, porém recomenda-se que quem possua, o leve.

As segundas doses continuam sendo aplicadas, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, no Ginásio II do Unipam, entrada pela Rua Diacuí, bairro Caiçaras. Podem comparecer vacinados com a AstraZeneca até 24 de maio e aqueles que receberam a CoronaVac há no mínimo 14 dias. É necessário apresentar documento oficial com foto e cartão de vacinação, comprovando a 1ª dose.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 17 de agosto haverá o início da aplicação de segundas doses, incluindo da Pfizer, para novos grupos.