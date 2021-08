Mais 20 mil doses são aplicadas, e Uberlândia chega ao público de 33 anos

São esperadas novas doses para o início desta semana e continuação da imunização em Uberlândia (foto: Divulgação Secom/PMU) vacinas contra a COVID-19 foram aplicadas em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e a vacinação chegou ao grupo geral com 33 anos. São esperadas novas doses para o início desta semana e continuação da imunização.

Segundo balanço divulgado pelo município, a última força-tarefa aplicou 20.810 doses de imunizantes contra o coronavírus. A vacinação foi realizada no UTC e na Arena Sabiazinho.



Entre os grupos prioritários, a convocação contemplou grávidas, puérperas, lactantes com bebê de até seis meses de idade, pessoas com comorbidades ou deficiências permanentes graves, profissionais da saúde e trabalhadores da indústria, da educação e do transporte coletivo urbano, rodoviário, ferroviário e caminhoneiros.





“O município reitera que as pessoas que não comparecerem à convocação devem realizar a revalidação do cadastro para serem chamadas novamente. Para solicitar o reagendamento, basta acessar o Portal da Prefeitura . No entanto, a reconvocação acontecerá com no prazo mínimo de 30 dias e quando houver disponibilidade de doses, sem prejuízo ao progresso da vacinação”, diz o comunicado enviado pela prefeitura.

A confirmação do agendamento é feita por mensagem de texto no celular (SMS), via e-mail para quem optou por preencher o campo no momento do cadastro e também pode ser conferida no Portal da Prefeitura.