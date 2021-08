Uberlândia vai contratar empresa para investigar presença da variante Delta

Secretário de Saúde disse que na próxima haverá nova avaliação da situação (foto: Valter de Paula/Secom/PMU) Uberlândia vai contratar empresa para investigar a circulação da variante Delta do coronavírus entre pacientes contaminados recentemente. Os números crescentes da doença no município do Triângulo Mineiro poderiam estar ligados à presença da variante.



Em entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira (5/8), o secretário de Saúde, Gladstone Rodrigues, afirmou que a maior parte das transmissões está em reuniões familiares. Ele não descarta fechamento do comércio mais uma vez nas próximas semanas.

De acordo com o Rodrigues, a variante Delta pode ser a causa do aumento de casos, transmitidas entre familiares. Ele disse que não há como fiscalizar as residências e pediu consciência para a população, no intuito de evitar encontros nesse momento.



“O objetivo é deixar claro que a doença não desapareceu e está aumentando”, afirmou.



Números da pandemia em Uberlândia

Dados apresentados durante a entrevista mostraram que a contaminação saltou de 171 casos em 12 de julho para 376 em 1º de agosto, com pico de 387 confirmações de COVID-19 no dia 29 do último mês.



Contudo, o número de mortes ainda não cresceu proporcionalmente. Exceto por um pico de 15, em 15 de julho, há uma variação entre seis e oito óbitos por coronavírus diariamente.



O que chamou a atenção ainda é o perfil das pessoas que têm se contaminado pelo vírus em Uberlândia. Segundo Gladstone Rodrigues, são jovens não vacinados, que morrem menos, mas ocupam por mais tempo os leitos de UTI.



Leitos reativados

Ainda sobre a variante Delta, o secretário explicou que, independentemente de sua circulação, as medidas nesse momento são as mesmas desde que a pandemia iniciou.Evitar aglomerações e restringir circulação de pessoas, além de uso de máscaras e limpeza das mãos, passando pela vacinação.Pelo menos até a próxima semana, não haverá restrição de circulação de pessoas nem do comércio local. Apenas no dia 10 de agosto haverá uma nova reunião do comitê municipal para nova avaliação da situação da COVID-19 na cidade e, partir daí, poderá haver uma decisão sobre um possível novo decreto mais restritivo.A Secretaria Municipal de Saúde havia desativado cerca de 40 leitos de UTI ociosos quando a curva de contaminação da COVID-19 diminuiu em Uberlândia. Com mais casos, o município confirmou que passou a reutilizar essas unidades, podendo chegar a 180 no total.