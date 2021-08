Uberlândia volta a ter 100% de ocupação de leitos de UTI para COVID-19

Anexo central do Hospital Municipal é o local com maior número de leitos para COVID-19 (foto: Fábio Marchetto/SES-MG) Uberlândia, no Triângulo Mineiro, voltou a atingir ocupação total dos leitos de UTI voltados a pacientes com COVID-19 na rede pública de saúde. A situação é a pior desde 20 de abril, quando a cidade ainda tinha 100% dos leitos de tratamento intensivos sendo usados.

epidemiológico divulgado pelo município mostra não só a completa ocupação das UTI's do SUS para pacientes com COVID-19, mas também 99% de todas as unidades gerais do tipo na rede.



Apenas na segunda-feira (2/7), foram confirmados outros 312 casos de contaminação por coronavírus na cidade, com mais 54 ainda em investigação. Cinco mortes também foram registradas em 24horas, totalizando 2.776 em Uberlândia desde o início da pandemia.

A cidade começou a reduzir a ocupação da rede em 21 de abril, quando as UTIs baixaram de 100% para 97% dos leitos usados. Desde então, o município salientou em oportunidades diferentes que medidas de restrições de circulação e o encaminhamento da vacinação ajudaram no resultado.



Na última semana, contudo, o prefeito Odelmo Leão (PP) fez um pronunciamento em redes sociais e informou que a média de casos diários de COVID-19 quase dobrou, chegando perto de 400. Afrouxamento nos cuidados contra a doença seria o motivo do crescimento de casos.







Vacinação em Uberlândia



No último fim de semana, Uberlândia vacinou cerca de 21 mil pessoas contra COVID-19. A aplicação de 12.442 doses no domingo (1º/8) estabeleceu recorde de número de unidades de imunizantes distribuídas na cidade.



No sábado, houve outras 8,6 mil aplicações. Com isso, o município atingiu o público com 35 anos de idade e pôde aplicar a segunda dose em quem foi vacinado entre os dias 14 e 17 de maio.



A Secretaria Municipal de Saúde aguarda o envio de novas remessas de vacinas por parte do governo de Minas e do Ministério da Saúde.