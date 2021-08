Pedro Leopoldo: retorno da educação infantil foi menor que o esperado

De acordo com a Secretaria de Educação, cada escola terá uma forma específica de aplicar o ensino híbrido. Na Escola Municipal Luiz Melo Viana, as turmas foram divididas para terem aulas presenciais em três dias da semana (foto: Divulgação/Prefeitura de Pedro Leopoldo)

A volta às aulas presenciais na Escola Municipal Luiz de Melo Viana Sobrinho, em Pedro Leopoldo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi recepcionada por uma equipe de 11 servidores públicos que, segundo a prefeitura, passaram por treinamentos para seguir à risca os protocolos de segurança contra a COVID-19.

Mas nem com todo o cuidado foi suficiente para atrair os alunos da educação infantil de 2 a 6 anos. Na sala da pequena Sophia Sorrentino, de 6 anos, só ela e outro coleguinha voltaram de forma presencial nesta segunda-feira (9/8).





A mãe de Sophia, Bárbara Fernanda, conta que quatro alunos dividiriam a atenção e os cuidados da professora, mas que mesmo com a ausência das outras crianças, a pequena saiu feliz da escola na expectativa para o próximo encontro, que será só na próxima segunda-feira.

“Minha filha dorme cedo, por volta das 8h. Ontem, já era meia-noite e ela estava acordada, ansiosa pelo retorno à escola. Hoje, acordou sonolenta, mas no caminho já estava animada. Minha filha foi recepcionada com todos os cuidados contra a COVID-19 e me senti segura”, afirma.

Na sala de Silas de Souza, de 5 anos, a adesão foi maior com cinco alunos e o pequeno pôde matar a saudade dos 508 dias longe do ambiente escolar. A mãe de Silas conta que, durante esse período, o colocou em reforço escolar como forma de completar as atividades remotas. “A criança não quer estudar com a gente como estuda com a professora, e tive muita dificuldade. Hoje, na volta para casa, vi meu filho radiante, muito feliz porque voltou para a sala de aula. Agora, ele não vê a hora de chegar a próxima segunda-feira.”

A Secretaria de Educação informa que no turno da manhã não houve grande movimentação e a volta às aulas presenciais está sendo gradativa. No turno da tarde, segundo a prefeitura, a adesão dos pequenos foi maior.

De acordo com a Secretaria de Educação, nas 27 unidades da rede municipal de ensino há aproximadamente 7 mil alunos matriculados. O protocolo de segurança elaborado permitia uma capacidade máxima de 30% dos alunos, o que corresponde a uma média de seis alunos por sala.

Ainda de acordo com a Secretaria de Educação, cada unidade escolar vai trabalhar de forma diferente o ensino híbrido. Três escolas da primeira etapa ainda passam por reformas e não puderam iniciar o presencial.

No caso da Escola Municipal Luiz Melo Viana, as turmas foram divididas em três bolhas de alunos, que irão de forma presencial em um dos dias da semana destinados ao ensino presencial, de segunda à quarta-feira. Na quinta e sexta-feira, as aulas serão remotas para todos, inclusive para os pais que optaram pelas aulas remotas.

Além disso, a Secretaria de Educação informa que faz parte das medidas de prevenção aferir a temperatura dos alunos na entrada escola e o uso de EPI´s (equipamentos de proteção individual) pelos professores.

Os pais foram orientados quanto ao retorno dos alunos para casa em relação à limpeza e desinfecção de sapatos, mochilas, roupas e troca diária das máscaras, como forma de evitar a propagação do vírus. Caso seja constatado que algum aluno tenha sido contaminado, ele ficará em isolamento por 14 dias.

De acordo com a Prefeitura de Pedro Leopoldo, inicialmente o retorno seguirá a primeira fase do protocolo de forma híbrida. Os responsáveis não serão obrigados a mandar os filhos para as escolas, uma vez que o ensino remoto vai continuar.

A prefeitura tem uma previsão de que a forma híbrida será estendida e que está previsto para o dia 30 de agosto o retorno presencial dos alunos do fundamental 1 (até o 4° ano); e no dia 13 de setembro, os alunos do 5° ao 9° ano, Educação Jovem e Adultos (EJA) ensino médio e superior.

Como critério de avanço, a prefeitura vai acompanhar o calendário vacinal contra a COVID-19 na cidade. Até nesta segunda-feira, foram vacinadas 31.193 pessoas com a primeira dose, que corresponde a 50,7% da população, público em que estão incluídos os professores. A segunda dose ou dose única foi aplicada em 11.046 pessoas, cerca de 17,8% das pessoas estão completamente imunizadas.

“Todos os indicativos da COVID-19 no município serão acompanhados. Havendo necessidade, a decisão poderá ser revogada a qualquer momento. A saúde e segurança de alunos e servidores são o mais importante”, concluiu a prefeita Eloisa Helena.