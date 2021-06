Com novas doses, Pedro Leopoldo vacina pessoas de 57 a 59 anos e lactantes

Com a ampliação do público, pessoas de 57 a 59 anos poderão procurar nos 12 pontos de Estratégia de Saúde da Família (ESF) a dose do imunizante, em Pedro Leopoldo (foto: Prefeitura de Pedro Leopoldo/Divulgação)

Com o envio do 25° lote de vacinas contra a COVID-19 para as 28 Unidades Regionais de Saúde, a cidade de Pedro Leopoldo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, recebeu nesta segunda-feira (21/6) 1.176 doses, sendo 1.126 para a primeira dose e 50 para a segunda dose.

Com essa nova remessa, a tão esperada vacinação por idade sem cormobidades começa nesta terça-feira (22/6) e vai até o dia 24. No dia 22, será a vez de quem tem 59 anos, no dia 23 para pessoas com 58 anos e na quinta-feira (24/6) serão vacinadas pessoas com 57 anos.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o público sem comorbidades é o maior em quantidade na cidade e, por isso, foram ampliados os locais de vacinação para evitar aglomerações.



Além do Centro Municipal de Imunização (CMI), todos os 12 pontos de Estratégia de Saúde da Família (ESF) da cidade vão receber a população de 57 a 59 anos, de 8h às 11h30.

Outro público que vai receber a primeira dose da nova remessa são as lactantes de até seis meses. As mulhereses deverão levar relatório médico que comprove que estão amamentando e comprovante de endereço entre os dias 22 e 24, no CMI. o atendimento será das 8h30 às 15h30.

Profissionais da educação

Também nesta terça-feira, os profissionais do ensino superior e profissionalizantes, incluindo escolas de idiomas, também poderão receber a primeira dose do imunizante, somente no Centro Municipal de Imunização.

Segundo a Secretaria de Saúde, foi concluída nesta segunda-feira (21/6) a primeira fase da vacinação dos profissionais da educação, que incluem os servidores das 12 creches dos Centro Municipal de Apoio Educacional (CEMAI) e profissionais da educação infantil, do ensino fundamental I e II e ensino médio, tanto da rede pública quanto da rede particular.



No total, 900 profissionais da educação receberam a primeira dose do imunizante.

Mesmo com toda a categoria dos profissionais da educação de zero anos ao ensino superior vacinados com a primeira dose na cidade, a prefeitura de Pedro Leopoldo informa que ainda não tem data definida para a volta presencial das atividades escolares.