PBH avisa que não ampliará a vacinação por faixa etária: 'falta de doses'

No total, BH recebeu do Governo de Minas o total de 49.058 doses de vacinas contra a COVID-19 (foto: Pixabay/Reprodução)

Por falta de, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) comunicou, na tarde desta segunda-feira, que não ampliará vacinação contra apor faixa etária. O público de 53 a 55 anos que aguarda pela imunização desde a semana passada vai precisar esperar ainda mais."A Prefeitura esperava ampliar apor faixa etária e para lactantes. Porém, devido ao quantitativo disponibilizado ao município ainda não será possível", informou a administração municipal.A vacinação por idade parou em 56 anos, em 11 de junho. Desde então, não houve avanço na imunização geral por faixa etária.BH recebeu 850 doses de, 40.600 doses de CoronaVac (Butantan/Sinovac Biotech) e 7.608 doses de Pfizer (Comirnaty).No total, a capital mineira recebeu do Governo de Minas 49.058 doses. Na semana passada, Jackson Machado Pinto informou que a remessa da BH veio incompleta: 50 mil doses a menos que o esperado."Cinquenta mil pessoas deixaram de ser vacinadas em BH. Não resta a menor dúvida que foi por lógica política", disse o secretário, em entrevista coletiva na terça-feira (15/6).BH recebeu 9,65% do total de vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde.Leia: BH vacinaria público de 53 a 55 anos com doses que Estado não entregou A Secretaria Municipal de Saúde informou que aguarda uma nova remessa e reafirma a disponibilidade de pessoal e de todos os insumos necessários para a imediata continuidade do processo de vacinação.

De acordo com a administração municipal, poderão se imunizar as gestantes – independentemente do período gestacional – e puérperas sem comorbidades.





Para receber as doses, as gestantes e puérperas sem comorbidades devem seguir os seguintes critérios:

Vacinação com CoronoVac retomada

- Ser cidadã residente de Belo Horizonte;- Apresentar documento de identificação com foto;- Não ter recebido vacina contra a COVID-19;- Não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias;- Não ter tido COVID-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias;- Gestantes devem apresentar prescrição médica;- Puérperas devem apresentar Declaração de Nascido Vivo (DNV), certidão de nascimento ou óbito.Além de cumprir as orientaçõesacima citadas, as gestantes sem comorbidade deverão apresentar um documento que comprove o estado gestacional, como carteira de acompanhamento da gestante/pré-natal ou laudo médico.Os locais de vacinação para esse público são exclusivos. Os endereços podem ser verificados no portal da prefeitura Além disso, o público que por alguma razão não concluiu o esquema vacinal com apoderá se imunizar. A administração contabiiza que 37 mil pessoas estão com a segunda dose atrasada.

Para a conclusão do esquema vacinal com a CoronaVac é necessário levar o comprovante de residência, cartão de vacina, documento de identidade e CPF.



Os locais de vacinação para esse público serão divulgados no portal da Prefeitura de BH.



O horário de funcionamento dos pontos de vacinação será das 7h30 às 16h30 para pontos fixos, e das 8h às 16h30 para pontos de drive-thru.



"A Secretaria Municipal de Saúde informa que os usuários devem ficar atentos aos locais de vacinação, já que por questões de logística os pontos são alterados frequentemente", informou.





