COVID-19: Zona da Mata e Vertentes recebem mais de 50 mil doses de vacinas

O Governo de Minas enviou nesse sábado (19/6) o 25° lote de vacinas contra a COVID-19 para as cidades mineiras. Somente na Zona da Mata e Campo das Vertentes, 50.963 doses dos imunizantes serão entregues até segunda-feira (21/6) nas regionais de saúde.

A regional de Juiz de Fora contará com o maior quantitativo ao receber 21.247 doses para a redistribuição nos municípios da região.

Além desse quantitativo, também estão sendo distribuídas 3.580 doses da Astrazeneca, referentes a 24° remessa e à parte da reserva técnica da SES.

Cada unidade regional é responsável por atender um determinado grupo de municípios com o repasse dos imunizantes.

A SES explica ainda que as vacinas da CoronaVac e da Pfizer serão destinadas à continuação da imunização dos grupos prioritários, como pessoas com comorbidades e deficiência permanente, trabalhadores da educação e forças de segurança e salvamento e gestantes e puérperas (45 dias após o parto) com algum acometimento na saúde.

Já as doses da AstraZeneca serão destinadas apenas às forças de segurança e salvamento e às Forças Armadas.

Ao todo, 104 municípios somente na Zona da Mata e Campo das Vertentes serão comtemplados. Veja abaixo a quantidade de imunizantes encaminhada às regionais.

Doses enviadas para municípios da URS de Barbacena

3.440 – CoronaVac

2.796 – Pfizer

30 – AstraZeneca

Doses enviadas para municípios da URS de Juiz de Fora

11.890 – CoronaVac

9.222 – Pfizer

135 – AstraZeneca

Doses enviadas para municípios da URS de Leopoldina

3.410 – CoronaVac

2.430 – Pfizer

15 – AstraZeneca

Doses enviadas para municípios da URS de São João del-Rei

2.110 – CoronaVac

1.416 – Pfizer

25 – AstraZeneca

Doses enviadas para municípios da URS de Ponte Nova

1.450 – CoronaVac

1.116 – Pfizer

10 – AstraZeneca

Doses enviadas para municípios da URS de Ubá

5.730 – CoronaVac

5.688 – Pfizer

50 – AstraZeneca