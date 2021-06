Refrigerador é desligado e 270 doses da vacina contra a COVID são perdidas

A câmara de refrigeração da UBS Jardim Petrópolis, em Betim, foi encontrada desligada na manhã desta segunda-feira (21/6) (foto: Google Maps) Em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), 270 doses da vacina contra a COVID-19 e 1.442 imunizantes contra outras doenças foram perdidos devido a um problema com uma câmara de refrigeração da Unidade Básica de Saúde (UBS) Jardim Petrópolis.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, no último sábado (19/6), durante uma limpeza geral da Sala de Vacina da UBS Jardim Petrópolis, realizada por uma empresa terceirizada responsável pela higienização, a câmara de vacinas foi desligada e não foi religada.

A equipe responsável pela sala de vacina identificou que a câmara estava desligada somente no início do expediente, desta segunda, e comunicou à gerencia da unidade e à Central de Vacinas do município.

De acordo com o relatório realizado pela prefeitura, foram perdidas 270 doses da vacina contra a COVID-19 do fabricante AstraZeneca e 1.442 de outros imunizantes que estavam armazenados na unidade.



A prefeitura está apurando os fatos e os responsáveis para tomar as medidas cabíveis.

Atualmente, a vacinação contra a COVID-19 em Betim segue nas UBS´s para o público geral de 59 anos e pessoa com comorbidades de 40 a 49 anos.



Grávidas e puérperas com comorbidades também estão sendo imunizadas na cidade, porém, no Centro de Especialidades Divino Ferreira Braga.