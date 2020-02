Trecho da BR-356 muda de responsabilidade e nomenclatura

Rodovia passa a se chamar MGC-356 (foto: 27/12/2019 - Túlio Santos/EM/D.A Press)



A BR-356 em Belo Horizonte mudou de responsabilidade. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o trecho que se inicia após a Avenida Nossa Senhora do Carmo até o encontro com o Anel Rodoviário fica sob responsabilidade do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (Deer/MG) e da PMRv.