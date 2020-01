Dia do Mágico: ilusionistas mineiros apresentam temporada de shows em Hogwarts da vida real

O ilusionismo ajuda a quebrar as barreiras do impossível. E para ressignificar as possibilidades, mágicos mineiros levam arte com tecnologia para todo o mundo. Em comemoração ao Dia Mundial do Mágico – comemorado nesta sexta-feira, 31 de janeiro –, os ilusionistas Henry Vargas e Klauss Durães, recordistas e campeões internacionais de ilusionismo foram convidados para apresentar seu show no famoso Magic Castle, em Hollywood, nos Estados Unidos. O ilusionismo ajuda a quebrar as barreiras do impossível. E para ressignificar as possibilidades, mágicos mineiros levam arte com tecnologia para todo o mundo. Em comemoração ao– comemorado nesta sexta-feira, 31 de janeiro –, os ilusionistas Henry Vargas e Klauss Durães,foram convidados para apresentar seu show no famoso Magic Castle, em Hollywood, nos Estados Unidos.





Na série de J.K. Rowling, Harry Potter e outros jovens são levados para a escola de magia de Hogwarts, onde a mágica acontece. Pela semelhança com a ficção, a casa de shows de Los Angeles é conhecida como “Hogwarts da vida real”. Pianos tocam sozinhos, quadros se movem, objetos flutuam e o público pode precisar de palavras-chave para as passagens secretas.





Além de reunir os principais shows de ilusionismo do mundo, o local é reconhecido pelo visual único em formato dee prestigiado desde 1908. Na plateia, estrelas com nomes cravados na calçada da fama. A temporada dos belo-horizontinos, composta de 28 shows, começou na segunda-feira e vai até domingo, dia 2.

Experiência única

A alegria é dividida com Klauss Durães, que ainda vê a temporada como uma vitrine de novas oportunidades. “Eu acho que isso abre um caminho para o nosso grupo, a gente começa a criar novas possibilidades de apresentações e se conecta com várias pessoas aqui nos Estados Unidos”, disse o mágico. “É o lugar certo para conhecer e poder trocar experiências com os melhores ilusionistas do mundo.Uma oportunidade incrível de apresentar nossas mágicas com tecnologia, como o uso de tablets e realidade aumentada nesse local tão especial", acrescenta.





Levitação na Avenida Paulista

Os jovens mineiros ficaram apoiados em um poste de sete metros em frente ao Museu de Arte de São Paulo (Masp). A performance começou às 8h20min. Às 11h41min, a dupla superou a marca dos 200 minutos, obtida por dois chilenos em 2009. No total, eles ficaram quatro horas e vinte minutos levitando em uma estrutura montada por eles, idêntica aos postes da avenida.





Show em BH

Os dois se programam para se apresentar em meados de abril deste ano na capital mineira. No Centro de Belo Horizonte, cidade dos ilusionistas, Klauss deixou uma pergunta no ar: “quem sabe fazer o pirulito desaparecer?”.