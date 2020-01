Deslizamento complica trânsito da BR-356, na altura da curva do Ponteio

BR-356, na altura do Ponteio Lar Shopping: mais um deslizamento em BH (foto: Reprodução/WhatsApp)

Mais um deslizamento de terra causado pelas chuvas causa complicações na BR-356 na noite desta terça-feira (28). Segundo a BHTrans, o problema acontece na altura da curva do Ponteio Lar Shopping, pouco antes da Avenida Nossa Senhora do Carmo, no sentido Savassi.

Na mesma rodovia, houve registro de alagamento no centro de compras Leroy Merlin.





A rodovia já tinha apresentado problemas do tipo na tempestade de sexta-feira. Umjustamente no encontro da BR-356 com a Nossa Senhora do Carmo interditou parte da pista.

20h46 Há deslizamento de terra na BR 356 na altura da Curva do Ponteio, principalmente sentido bairro, se possível evite este local. %u2014 OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) January 28, 2020





Na mesma rodovia, ao lado de um posto de combustíveis, na altura do Bairro Belvedere, há interdição da faixa da direita.





Ainda na BR-356, quem está no sentido Lagoa dos Ingleses e quer retornar para acessar a MG-030 rumo a Nova Lima precisava de muita atenção: um barranco cedeu na pista de acesso à rodovia.





Marca de pneus no local mostravam que alguns motoristas arriscaram avançar sobre a lama ali despejada, mas o ideal mesmo era evitar esse retorno e optar por fazer o “balão” na altura do BH Shopping.