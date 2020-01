Chuva forte volta a castigar BH; carros são arrastados

Ver galeria . 6 Fotos Segundo a Defesa Civil da cidade, chove forte em várias regionais da cidade. Capital mineira tem 13 mortes provocadas por deslizamentos e afogamento desde sexta-feira (foto: Marcia Maria Cruz/EM/D.A Press e Marcos Vieira/EM/D.A Press )

A chuva forte que atinge Belo Horizonte na noite desta terça-feira (28) já causa estragos na capital mineira. No Bairro São Bento, Centro-Sul da cidade, carros e motos foram arrastados pela força da água na Rua Michel Jeha.

Além do São Bento, outra área da Região Centro-Sul que está alagada é o Bairro Anchieta. A Rua Vitório Marçola já foi tomada pela enchente.

A Avenida Tereza Cristina já foi bloqueada pelo risco alto de transbordamento dos córregos Ferrugem e Arrudas. O mesmo vale para a Avenida Prudente de Morais na esquina com a Rua Joaquim Murtinho por causa do risco de inundação provocado pelo alto nível do Córrego Leitão.

A Defesa Civil pede que motoristas evitem a Tereza Cristina desde a Avenida Presidente Castelo Branco até o Anel Rodoviário por causa do risco de transbordamento do Arrudas. A mesma via deve ser evitada entre as ruas Campos Sales e Fausto Alvim.

Devido à situação do Ferrugem, a Defesa Civil alerta para que o cidadão evite as avenidas do Canal, Palestina, Sideral e Tereza Cristina.

O Córrego Leitão também ameaça transbordar no Hipercentro de BH. O alerta vale para as ruas São Paulo – nos cruzamentos com a Avenida Bias Fortes, Rua Alvarenga Peixoto e Rua Bárbara Heliodora – e Mato Grosso, na esquina com a Rua dos Tamóios.

Segundo a Defesa Civil de BH, ninguém ficou ferido até o momento na cidade. No entanto, vale lembrar que a capital mineira está em risco geológico até sexta-feira (31).

Ou seja, imóveis em zonas de risco correm risco de desabar ou deslizar, o que pode ocasionar tragédias como as presenciadas na Vila Bernadete, no Barreiro, onde sete pessoas morreram, e no Bairro Jardim Alvorada, no Noroeste da cidade.