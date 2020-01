Chuva em fevereiro: novo fenômeno não dá trégua para Minas

A partir de sábado é esperada a aproximação de frente fria em todo estado (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A. Press)

Janeiro ainda nem acabou e já deixa os mineiros apreensivos com a possibilidade de mais água. De acordo com meteorologistas, Minas Gerais não tem previsão para estiar tão cedo. No entanto, ainda não é motivo para alarme. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a configuração de uma nova zona de convergência está para se formar na próxima semana e pode provocar chuva. O que ainda não dá para prever, segundo a meteorologista do Inmet, Anete Fernandes, é se o sistema vai se configurar como uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) – responsável pelas chuvas intensas do fim da semana passada.





16:43 - 28/01/2020 Por causa de chuvas, pré-carnaval é cancelado em Sabará, na Grande BH fenômeno pode fazer chover, mas não em todo o território mineiro. “Essa zona está numa posição diferenciada, passando mais pelo Sul do Brasil e São Paulo. Pode passar no Triângulo e Sul de Minas, mas não tão intensa como essa que teve na semana passada”, explicou Anete Fernandes. Segundo o Inmet, ainda não é possível afirmar se fevereiro será mais chuvoso que o mês atual. “Só conseguimos ter 90% de acerto da previsão do tempo para as próximas 72 horas”, esclarece a meteorologista.





Ainda de acordo com a meteorologista, a formação destepode fazer, mas não em todo o território mineiro. “Essa zona está numa posição diferenciada, passando mais pelo Sul do Brasil e São Paulo. Pode passar no Triângulo e Sul de Minas, mas não tão intensa como essa que teve na semana passada”, explicou Anete Fernandes. Segundo o Inmet, ainda não é possível afirmar seserá mais chuvoso que o mês atual. “Só conseguimos ter 90% de acerto da previsão do tempo para as próximas 72 horas”, esclarece a meteorologista.

Atenção

Enquanto isso, o Inmet pede que a população acompanhe a previsão do tempo diariamente e permaneça atenta às atualizações da Defesa Civil de Minas Gerais. Pelas redes sociais, diariamente o órgão emite alertas para regiões suscetíveis a alto volume de chuva. No Twitter e Instagram, o endereço é @defesacivil_mg. Os alertas também são enviados via SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da moradia para o número 40199. O serviço é gratuito.

Próximos dias

A partir desta quarta-feira, oque atingia o Norte de Minas deve diminuir e aumentar as áreas de instabilidade no restante do estado até sexta-feira.são esperadas no Oeste e Sul do estado. Céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Noroeste, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Campo das Vertentes e Zona da Mata.Em Belo Horizonte e região metropolitana, a previsão esta quinta-feira é de mais nebulosidade, comisoladas no período da tarde e noite. Esse tempo se repete até sexta-feira, com temperaturas variando entre 18 e 29 graus. A partir de sábado, é esperada a aproximação deem todo estado.