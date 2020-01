Em três horas, choveu mais que a metade do esperado para janeiro no Centro-Sul de BH

Academia ficou alagada no Bairro São Bento, no Centro-Sul de BH (foto: Márcia Maria Cruz/EM/D.A Press)

A chuva que arrasou parte de Belo Horizonte na noite desta terça-feira (28) é assustadora também em números. Segundo a Defesa Civil de BH, caíram mais de 100 milímetros de precipitação nas regiões Centro-Sul, Oeste e Barreiro em pouco mais de três horas, entre 19h e 22h10.





De acordo com o órgão, no território Centro-Sul o índice pluviométrico alcançou 1Para se ter uma ideia, essa quantidade éjá que a média climatológica para os 31 primeiros dias do ano é de 329,1 milímetros.





O quadro foi crítico também nos territórios do Barreiro e Oeste da capital mineira. No primeiro, caíram 132,8 milímetros, pouco mais de 40% da média de janeiro. Já na segunda regional, conforme a Defesa Civil, a quantidade de chuva atingiu 101,6 milímetros – 30,8% da média.





Por outro lado, em Venda Nova pouco choveu: apenas 0,2 milímetro. No Norte de BH, apenas 4,2 milímetros.





Precipitação acumulada (em milímetros) de 19h até 22h10 desta terça-feira (28):



Venda Nova: 0.2

Pampulha: 10.6

Nordeste: 18.2

Norte: 4.2

Leste: 56

Noroeste: 41.2

Oeste: 101.6

Barreiro: 132.8

Centro-Sul: 175.6