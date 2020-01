Queda de barreira fecha três pistas na BR-356, sentido BH

(foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press )

O trânsito está complicado na BR-356, para quem chega a Belo Horizonte vindo do Rio de Janeiro e do Anel Rodoviário, e vai acessar a Avenida Nossa Senhora do Carmo. A queda de uma barreira fechou três pistas de rolamento no sentido Savassi, na altura da entrada para a MG-030 (acesso à Nova Lima).A lama tomou conta da pista, que ficou interditada, e provocou longo congestionamento e lentidão no fluxo de acesso à Região Centro-Sul de BH. Mais à frente, próximo ao BH Shopping, os motoristas precisam entrar no Bairro Belvedere para conseguir chegar à avenida na altura da entrada do aglomerado Morro do Papagaio.No trevo de acesso da BR-356 ao Mangabeiras, outra barreira impedia a passagem de veículos no sentido Ponteio/bairro. Duas equipes da Guarda Municipal da capital faziam a sinalização do trecho. A trincheira de acesso à MG-030, para quem sai de Belo Horizonte, permaneceu fechada durante a manhã e início desta tarde.