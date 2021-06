Homem morre quando jogava futebol

Wanderson (E) morreu enquanto jogava futebol em Nova Esperança. (foto: Redes sociais/divulgação)

Um homem, de 31 anos, morreu enquanto jogava futebol, na manhã de domingo (21/06) no distrito de Nova Esperança, no município de Montes Claros, no Norte de Minas.



O corpo de Wanderson Santos, conhecido como “Anjin”, será enterrado às 16 horas, no cemitério de Nova Esperança, onde está sendo velado no Centro Comunitário local.





Wanderson, que prestava serviços para uma indústria de Montes Claros, teve uma parada cardiorespiratória no campo de futebol.

O rapaz sempre jogava futebol. Na manhã de domingo, ele participava de uma partida de um time de amigos de Nova Esperança contra uma equipe de outros amigos de Montes Claros, em um campo de terra no distrito, distante 20 quilômetros da sede do município.

Conforme um amigo de Wanderson, ainda no primeiro tempo, por volta de 25 minutos de jogo, Wanderson caiu em campo e se levantou. Mas, logo em seguida, caiu ao nosso novamente. “O pessoal até pensou que ele estivesse brincando. Mas, aí, ele não levantou mais”, revelou a fonte.

Uma técnica de enfermagem que mora em Nova Esperança prestou os primeiros socorros ao rapaz, tentando reanimá-lo, sem sucesso.