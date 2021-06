Casas de festas e eventos são reabertas em Montes Claros com restrições

Casas de eventos podem reabrir em Montes Claros, com restrições (foto: Luiz Ribeiro/E.M/DA Press)

A Prefeitura de Montes Claros, no Norte de Minas, publicou nesta terça-feira (01/06) decreto que permite a reabertura das casas de festas e eventos na cidade, que estavam fechadas desde o início de março, por causa das medidas de distanciamento social contra a transmissão da COVID-19.

Os estabelecimentos da cidade-polo do Norte do estado foram autorizados a funcionar, mas com restrições. As casas de festa e eventos terão que respeitar o limite de público de 20% dos lugares existentes, conforme o Corpo de Bombeiros, mas sem poder ultrapassar a 100 pessoas.

Cada mesa do local de eventos poderá contar com quatro cadeiras – sendo proibida a junção de mesas – mesma restrição imposta a bares e restaurantes da cidade. Deverá ser obedecida a distância mínima de dois metros entre as mesas.

Outra norma: somente poderá ser feito o atendimento do serviço de bebidas e comidas para as pessoas sentadas.

Além disso, os eventos somente serão realizados até as 22h, limite do horário de funcionamento dos bares e restaurantes na cidade.

Por outro lado, conforme explicou o procurador-geral do Município, Otávio Batista Rocha, continua a proibição do funcionamento dos salões existentes dentro dos clubes sociais e recreativos.

Por enquanto, está liberada nos clubes apenas a realização de atividades esportivas (“peladas”), sendo impedido o uso de outras instalações como piscinas, saunas, lanchonetes, restaurantes e salões de festas.

De acordo com o setor de epidemiologia da prefeitura, até agora, foram registrados em Montes Claros 35.039 casos de infecção pelo coronavírus e confirmadas 832 mortes provocadas pela doença respiratória.