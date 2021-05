Montes Claros não tem registro de mortes por coronavírus em 24 horas

Ocupação de leitos de UTI foi reduzido para 63% em Montes Claros (foto: Hudson Brazil/divulgação)

Montes Claros, no Norte de Minas, não tevedemorte provocada pela COVID-19 nessa terça-feira (11/5), de acordo com o boletim do setor de epidemiologia da prefeitura da cidade, após sucessivos dias de ocorrência de óbitos decorrentes da doença.A secretária de Saúde do município, Dulce Pimenta, afirma que não se pode considerar os dados de apenas um dia para medir o comportamento da pandemia na cidade, mas sim analisar a média móvel de óbitos. Porém, ela destacou que a média móvel de mortes causadas pela COVID em Montes Claros, nesta terça-feira, foi a menor taxanos últimos três meses, desde que o cenário da pandemia se agravou no município, em fevereiro.Outra informação divulgada por Dulce Pimenta é que estudo eda pandemia na cidade, encomendados pela prefeitura no Departamento de Estatística da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), aponta que, mantendo ade queda, em 31 de maio, Montes Claros deve atingir a média móvel de zero de óbitos causados pela COVID-19.Até agora, de acordo com o balanço da Secretaria Municipal de Saúde, foram registradas em Montes Claros 790 mortespelo coronavírus e 33.040 casos de pessoas infectadas pela doença. Na terça-feira, foram130 novas infecções.O dia maisdesde o inicio da pandemia no município (413,48 mil habitantes) foi em 25 de março, quando foram registradas 22 mortesde complicações da COVID-19 em 24 horas.No começo de março, diante dados hospitais, a prefeitura endureceu as medidas contra o coronavírus. Entre outras medidas, a cidade decretou o toque dee chegou a suspender a venda de bebidas alcoólicas, a fim de evitar as festas clandestinas e impedir a aglomerações.Atualmente, ade leitos clínicos do Sistema Único de Saúde (SUS) na cidade está em 85% enquanto a taxa de ocupação dos leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) é de 63%.A secretária informou que a média móvel deprovocadas pela COVID-19, na cidade-polo do Norte de Minas, está em queda desde 6 de abril. Já a média móvel de casos daestá em declínio no município desde março.Por outro lado, a municipalidade não divulgou se emda queda das médias moveis de óbitos e casos de coronavirus será publicado algumnos próximos dias, flexibilizando a circulação da população e atividadeEntre outras, clubes esportivos e de lazer continuam fechados, assim como os parques da cidade. Os bares e restaurantes podem atender somente quatro pessoasem cada mesa, devendo encerrar as atividades às 22h.