Pedro Leopoldo: onda vermelha começa a valer neste sábado; veja o que pode

Desde o início da pandemia, 86 pessoas morreram da doença na cidade (foto: Arquivo pessoal)

das novas regras sanitárias da onda vermelha em Pedro Leopoldo, Região Metropolitana de Belo Horizonte, aconteceu após a reunião do Comitê Gestor de Enfrentamento à COVID- 19, nessa sexta-feira (16/04). Por meio de decreto, a prefeitura vai adotar medidas exclusivas de acordo com a realidade da cidade para o funcionamento dos serviços não essenciais que entram em vigor neste sábado (17/04), e tem vigência até o dia 30 de abril.

De acordo com a publicação nas redes sociais da prefeitura, embora o município tenha ampliado os leitos de enfermaria no hospital municipal Francisco Gonçalves e nas últimas semanas tenha tido uma redução no índice de transmissão, a falta de medicamentos no mercado e o fato de o número de mortes na cidade por COVID-19 ter aumentado ainda requer a continuidade de medidas restritivas.

Desde o início da, de acordo com boletim epidemiológico dessa sexta-feira, 86 pessoas na cidade morreram da doença, sendo que 21 delas foram em abril. Estão passando por monitoramento devido à confirmação do teste 206 pessoas e 3.744 moradores já tiveram COVID-19.

Ainda segundo a publicação das redes sociais, as medidas previstas no novo decreto poderão ser reavaliadas e revogadas a qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica na cidade.

Veja o que mudou

Em relação aos comércios, não poderá haver consumo de bebidas alcoólicas em nenhum estabelecimento, incluindo bares, restaurantes e padarias e esses locais poderão funcionar das 05h até as 22h.

Continua proibida a realização de qualquer tipo de evento na cidade seja público ou privado e as feiras continuam sem poder funcionar.

Templos religiosos, escolinhas esportivas e academias de ginástica podem funcionar com até 30% da capacidade.

Para diminuir a aglomeração dentro do transporte público, sobretudo em horário de pico, o comércio não essencial vai funcionar de segunda-feira a sábado com escalonamento de horário de funcionamento. Comércios de artesanato, artigos esportivos, jogos eletrônicos, floriculturas, bancas de jornais, papelarias e lojas de móveis ficarão abertas das 8h até 16h.

A concessionária de transporte público da cidade, Expresso Unir, deverá manter todas as linhas disponíveis e será proibida a circulação de ônibus com lotação superior ao número de assentos.

Lojas de roupas, joias, bijuterias, perfumarias e cosméticos, o funcionamento será de 10h às 18h.

Os comércios que funcionarão com serviço de delivery, como bares, restaurantes e lanchonetes, não terão restrição de horário de funcionamento.

E quem descumprir

Os pedestres e estabelecimentos que descumprirem as regras do decreto estarão sujeitos à aplicação de multas. Além disso, o infrator será responsabilizado civil, administrativa e penalmente por crimes contra a saúde pública.

A fiscalização ficará a cargo da Guarda Municipal, fiscais sanitários, fiscais de Postura, agentes de trânsito, agentes de endemias, Defesa Civil, Polícia Militar e Polícia Civil.

De acordo com a vice-prefeita, Ana Paula Pereira, o indicativo de número de leitos é dado importante a ser levado em conta e a prefeitura está fazendo de tudo para ampliar o número de leitos. Hoje, são 50 leitos de enfermaria na cidade e quase todos ocupados, mesmo com a dificuldade de contratação de servidores.

“Diante das dificuldades, não podemos relaxar, manteremos algumas restrições e sabemos que não vamos agradar a todos, mas temos que buscar o equilíbrio entre a questão sanitária e econômica por isso, peço às pessoas para exercer a empatia e pensar no próximo para que tudo acabe logo”.

