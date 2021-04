Araxá convive com UTIs lotadas e falta de medicamentos para intubados

A Santa Casa de Misericórdia é o único hospital de Araxá e de sua microrregião que atende pacientes com a COVID-19 (foto: Hospital Santa Casa/Divulgação) Araxá, município situado no Triângulo Mineiro e cidade natal do governador Romeu Zema (Novo), além de conviver há cerca de dois meses com uma ocupação de leitos de UTI/COVID no limite ou quase sempre perto disso, agora tem uma outra preocupação: o baixo estoque de medicamentos para pacientes graves e intubados. , município situado no Triângulo Mineiro e cidade natal do governador Romeu Zema (Novo), além de conviver há cerca de dois meses com uma ocupação de leitos de UTI/COVID no limite ou quase sempre perto disso, agora tem uma outra preocupação: o baixo estoque de medicamentos para pacientes graves e intubados.

Assim como várias cidades do Brasil, recentemente, Araxá começou a conviver com baixo estoque de sedativos e anestésicos utilizados no tratamento de pacientes graves da COVID-19.

Segundo informações da Santa Casa de Misericórdia, único hospital da cidade e de sua microrregião que atende pacientes com a COVID-19, atualmente, os medicamentos para intubação de seus 20 leitos de UTI são suficientes até a próxima segunda-feira (19/04).

Segundo pesquisa do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), a demanda por sedativos e anestésicos durante a pandemia é tão alta que, no período de 30 dias, equivale ao consumo dessas substâncias durante todo o ano de 2019.

Desde o início da pandemia em Araxá, já foram contabilizados 8.301 casos positivos, sendo que destes, 127 pessoas morreram e 7.729 se recuperaram.

Primeira parte do atual boletim epidemiológico de Araxá (foto: Prefeitura de Araxá/Divulgação)