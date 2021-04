Van com sedativos para intubados capota, mas carga fica intacta

Após batida frontal com caminhão, a van capotou e parou fora da pista (foto: Mauricio Ferreira)

Um veículo que transportava sedativos para intubados com a COVID-19, de Belo Horizonte para o Hospital Regional Uberaba, se envolveu em batida frontal com caminhão na BR-262, no final da tarde desta quarta-feira (14/4). Por sorte, a carga de medicamentos não sofreu nenhuma avaria.

Por outro lado, felizmente, ainda segundo o superintendente da SRS Triângulo Sul, Mauricio Ferreira, a carga de 840 ampolas de Cetamina ficou intactada e já foi encaminhada para o Hospital Regional José Alencar.



Anteriormente, a carga havia sido recolhida e levada até posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), situado na BR-050.

“O nosso motorista está bem, graças a Deus, e a carga não sofreu danos”, contou, aliviado, Mauricio Ferreira, que diz não ter detalhes de como foi a dinâmica do acidente.

O Hospital Regional José Alencar, referência em atendimento a pacientes com a COVID-19 de Uberaba e sua microrregião, está atualmente com um baixo estoque de medicamentos voltados para pacientes que estão intubados em seus leitos de UTI/COVID.

Passagem irregular de caminhão

Segundo a PRF, o acidente aconteceu após ultrapassagem irregular de caminhão (foto: Mauricio Ferreira)

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu depois que o motorista de um caminhão realizava ultrapassagem em uma faixa contínua, ou seja, de forma irregular, quando se deparou com a van que vinha em sentido contrário, ocorrendo, então, a colisão frontal. Em seguida, a van capotou e parou fora da pista.