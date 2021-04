'Expectativa é recuperar o tempo perdido', comemora comerciante de Contagem

Ruas ficaram vazias na reabertura do comércio não essencial em Contagem (foto: Leandro Couri/EM-DA Press )



LEIA MAIS 11:06 - 17/04/2021 COVID-19: Minas registra 402 mortes em 24 horas; quase 30 mil no total

10:31 - 17/04/2021 Nova Lima reabre comércio neste sábado (17/4); veja o que poderá funcionar

06:00 - 17/04/2021 Estudo mostra que vírus é mais perigoso para gestantes do que se imaginava



Eliel Cruz e Souza, comerciante no ramo de jeans e roupas íntimas, no centro administrativo de Contagem, comemorou a reabertura da loja. "A expectativa é sempre melhor possível para conseguir alavancar os negócios. Os comerciantes estão praticamente quebrados. Muita dívida. A expectativa é que as pessoas venham, comprem e possamos pagar nossas dívidas." O comerciante Eliel espera a volta dos clientes "para pagar as contas" (foto: Leandro Couri/EM-DA Press ) Souza diz que é difícil saber quando vai recuperar os prejuízos "porque a qualquer momento tudo pode mudar. Tentamos as vendas online, mas foram bem devagar, não foi positivo." Even Rates Bortoletto, gerente de vendas de perfumaria, na região do Bernardo Monteiro, diz que a loja tem um canal de e-commerce e vinha atendendo pelo WhatsApp com entrega em casa. "A expectativa é de recuperar o tempo perdido, preservando a segurança sanitária."

Even quer comércio funcionando mas espera que vacina chegue logo (foto: Leandro Couri/EM-DA Press ) Não houve demissão na loja, que emprega quatro pessoas, mas o grupo tem em torno de 300 fucionários. "Fiquei feliz da reabertura porque a gente depende do pão de cada dia." Mas Eva diz que ainda está receosa com vírus, "porque a pandemia não acabou." Diane Souza Santos, vendedora de loja de artigos de cama, mesa e banho considera boa a expectativa de voltar a trabalhar e atender as pessoas. "Nesses 40 dias foi meio difícil, a gente depende do trabalho, temos família, filhos. Não houve demissão, alguns anteciparam férias. Que a vacina venha rápido para a população. A gente do comércio precisa demais de vacinar porque temos muito contato com as pessoas. A saúde é tão importante quanto o emprego. Venho de Nova Contagem, todos os dias, em ônibus lotado. O cuidado começa dentro de casa", conta. Em Contagem já podem funcionar de segunda a sábado, o comércio varejista e de rua, de 9 às 18h, shoppings de 10 às 20h. Bares e restaurantes permanecerão fechados aos domingos. Mas poderão abrir até os sábados às 20h. Permanecem proibidos o funcionamento de casas de festas e feiras. As mudanças na cidade permitem que igrejas e templos religiosos funcionem com restrição de 7h às 20h, taxa de ocupação de 30% e uso de álcool 70%, máscaras e distanciamento.

Contagem, com a segunda maior população da Região Metropolitana de BH, retomou as atividades econômicas neste sábado (17/4). O decreto da prefeita Marília Campos (PT) levou em conta medidas próprias permitindo o funcionamento do comércio não essencial, com restrição de circulação e de funcionamento para evitar o avanço da COVID-19 na cidade. Depois de quase 40 dias, as ruas e lojas ainda não registraram muito movimento pela manhã, no primeiro dia de flexibilização.